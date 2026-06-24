EHPAD et Résidences Seniors

Ehpad et canicule : ce que le plan bleu ne protège pas quand votre parent rentre dans sa chambre

Cinquante-huit départements en vigilance rouge. Votre parent est en Ehpad, le plan bleu est activé, la direction se veut rassurante. Sauf que le plan bleu a un angle mort, et c'est précisément l'endroit où votre parent passe ses nuits.



58 départements en rouge, et un seul dispositif Le plan bleu, c'est le protocole de crise que chaque Ehpad doit activer dès la vigilance orange canicule. Il existe depuis le décret du 7 juillet 2005, adopté deux ans après les 15 000 morts de l'été 2003.



Cellule de crise, surveillance renforcée de l'hydratation, adaptation des menus, réévaluation des traitements : sur le papier, le dispositif est complet, mais le texte réglementaire contient une ligne que personne ne cite dans les communiqués.

Ce que le plan bleu impose — et ce qu'il ne dit pas une pièce ou d'un local rafraîchi accessible aux résidents. La Haute Autorité de santé recommande d'y maintenir entre 25 et 26 °C.



Une pièce. Pas les chambres, pas les couloirs, pas les espaces de vie individuels où votre parent passe vingt heures sur vingt-quatre. La loi n'a jamais imposé la climatisation des chambres en Ehpad.



Plusieurs propositions de loi et amendements ont tenté de rendre obligatoire l'équipement des chambres dans les établissements neufs ou rénovés. Aucune n'a été adoptée sous une forme générale, comme le rappelle le portail



Le plan bleu protège les espaces communs. La chambre de votre parent reste un angle mort réglementaire. L'article D312-161 du Code de l'action sociale et des familles impose à chaque Ehpad de disposer d'pièce ou d'un local rafraîchi accessible aux résidents. La Haute Autorité de santé recommande d'y maintenir entreUne pièce. Pas les chambres, pas les couloirs, pas les espaces de vie individuels où votre parent passe vingt heures sur vingt-quatre. La loi n'a jamais imposé la climatisation des chambres en Ehpad.Plusieurs propositions de loi et amendements ont tenté de rendre obligatoire l'équipement des chambres dans les établissements neufs ou rénovés. Aucune n'a été adoptée sous une forme générale, comme le rappelle le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr dans ses recommandations canicule.Le plan bleu protège les espaces communs. La chambre de votre parent reste un angle mort réglementaire.

96 % des Ehpad publics sans climatisation en chambre 3,7 % des Ehpad publics avaient climatisé les espaces privatifs de leurs résidents. Dans le privé lucratif, la proportion montait à 18 %. Or les Ehpad publics représentent la majorité du parc français.



Sur les 7 300 établissements que compte le pays, plus de 570 000 personnes y vivent au quotidien. Dans 96 % des Ehpad publics, la chambre de votre parent n'est pas climatisée.



Le gouffre entre public et privé s'explique par trois facteurs :

Le parc immobilier d'abord : la majorité des Ehpad publics ont été construits dans les années 1970 à 1990, avec des bâtiments conçus pour retenir la chaleur en hiver.

La capacité d'investissement ensuite : les établissements publics dépendent de tarifications départementales contraintes.

Et la géographie enfin : les Ehpad privés lucratifs sont surreprésentés dans le Sud-Est, où la climatisation est plus répandue. Les constructions postérieures à 2022 prévoient le plus souvent une climatisation par chambre. Mais le parc existant, celui où vivent la grande majorité des résidents, en reste largement dépourvu.



La CNSA a mobilisé 1,5 milliard d'euros sur la période 2021-2025 pour la modernisation des Ehpad. Le rapport du Sénat note cependant un sous-engagement chronique des crédits : plusieurs établissements ont renoncé à leurs projets faute de capacité d'autofinancement. Les dernières données publiques disponibles viennent de l'enquête EHPA 2019 de la DREES, reprises dans le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat. Les chiffres sont nets :avaient climatisé les espaces privatifs de leurs résidents. Dans le privé lucratif, la proportion montait à 18 %. Or les Ehpad publics représentent la majorité du parc français.Sur les 7 300 établissements que compte le pays, plus de 570 000 personnes y vivent au quotidien. Dans, la chambre de votre parent n'est pas climatisée.Le gouffre entre public et privé s'explique par trois facteurs :Les constructions postérieures à 2022 prévoient le plus souvent une climatisation par chambre. Mais le parc existant, celui où vivent la grande majorité des résidents, en reste largement dépourvu.La CNSA a mobilisé 1,5 milliard d'euros sur la période 2021-2025 pour la modernisation des Ehpad. Le rapport du Sénat note cependant un: plusieurs établissements ont renoncé à leurs projets faute de capacité d'autofinancement.

La nuit, quand la pièce rafraîchie ne sert plus La pièce rafraîchie ferme la nuit dans la plupart des établissements. Les résidents regagnent leur chambre, où la température peut dépasser 30 °C quand les murs ont accumulé la chaleur de la journée.



C'est là que le risque sanitaire se concentre. La récupération physiologique exige un abaissement de la température nocturne sous 25 °C. Quand le corps d'une personne de 80 ans ne descend pas sous ce seuil pendant sept nuits consécutives, la déshydratation s'installe sans que les signes apparaissent immédiatement.



Certains établissements ont équipé les chambres de ventilateurs ou de climatiseurs mobiles, parfois à la charge des familles. Nous ne faisons pas de procès d'intention aux équipes soignantes : elles font avec ce qu'elles ont.



Le problème est structurel, pas humain.

Trois questions à poser au directeur cette semaine



Premier point : demandez la température mesurée dans la chambre à 22 heures. Pas celle de la pièce rafraîchie. Si l'établissement ne mesure pas cette donnée, c'est déjà une information.

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Deuxième point : vérifiez si un climatiseur mobile est disponible pour la chambre, et à quelles conditions. Dans certains Ehpad, c'est la famille qui fournit l'appareil.



Troisième point : demandez à consulter le protocole d'hydratation nocturne. Le plan bleu l'exige, mais sa mise en œuvre dépend des effectifs de nuit. Un seul aide-soignant pour quarante résidents ne peut pas proposer un verre d'eau toutes les deux heures à chacun. Si votre parent est en Ehpad cette semaine, trois points méritent une vérification concrète lors de votre prochaine visite ou de votre prochain appel.Premier point : demandez laà 22 heures. Pas celle de la pièce rafraîchie. Si l'établissement ne mesure pas cette donnée, c'est déjà une information.Deuxième point : vérifiez si unpour la chambre, et à quelles conditions. Dans certains Ehpad, c'est la famille qui fournit l'appareil.Troisième point : demandez à consulter le. Le plan bleu l'exige, mais sa mise en œuvre dépend des effectifs de nuit. Un seul aide-soignant pour quarante résidents ne peut pas proposer un verre d'eau toutes les deux heures à chacun.

Quand l'Ehpad ne répond pas Le conseil de la vie sociale de l'établissement peut interpeller la direction par écrit et obtenir une réponse formelle. C'est le premier levier.



Si la situation reste sans réponse, le portail signalement.social-sante.gouv.fr permet de saisir l'ARS.



En cas de mise en danger constatée enfin, le 15 reste le recours immédiat.



Le plan bleu a vingt et un ans. Il a sauvé des vies. Mais la chambre de votre parent, elle, attend toujours sa mise à jour...