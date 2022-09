Article publié le 23/09/2022 à 01:00 | Lu 50 fois Maison Lineti : un nouveau whisky français au coeurs des grands crus





Maison Lineti a choisi le terroir exceptionnel de la Rive Droite du Bordelais comme berceau de sa distillerie. Dès novembre 2022, les premières gouttes d’un single malt unique vont s’écouler de ses deux alambics charentais.

Pour Maison Lineti, ancrer la création et la production d’un whisky français bio et premium dans cet environnement fécond des grandes propriétés viticoles du Bordelais est une véritable source d’inspiration.



Celle de ce riche passé incarné par des domaines multiséculaires, de leur tradition de l’exception et de leur culture de l’excellence.



Celle également de leur audace où tradition rime souvent avec innovation à l’image des technologies de pointe aujourd’hui mises en oeuvre dans leurs chais pour élaborer les plus grands nectars.



Implantée dans un lieu, Maison Lineti incarne surtout et avant tout la création d’un whisky de « concept ». En ne produisant que des single malts millésimés –le millésime étant l’un des symboles du vignoble de Bordeaux–, elle souhaite offrir une nouvelle approche gustative du whisky, à l’instar des dégustations verticales tant prisées par les passionnés de vin.



À l’origine de cette aventure, Alex Cosculluela et Dr. Magali Picard, tous deux passionnés de vin et de spiritueux et aux profils très complémentaires. Ingénieure chimiste et titulaire d’un doctorat en œnologie, Magali incarne la dimension scientifique de la maison, quand Alex, diplômé d’un master of science Wine & Spirits Management de Kedge à Bordeaux, en assure la mission entrepreneuriale.

­Maison Lineti va livrer chaque année une nouvelle interprétation de son style. Afin d’offrir encore plus d’émotion dans la découverte de ce nouveau millésime, ce dernier est décliné en cinq « chapitres », chacun représentant une durée différente de vieillissement en fût.



Chaque millésime est ainsi composé par cinq bouteilles distinctes qui permettront aux amateurs de voyager dans le temps, et mieux comprendre l’impact de l’évolution du whisky durant son vieillissement sous bois.



Cette notion de millésime appliquée au whisky, si singulière dans cet univers, est le fondement-même de la recherche d’excellence, de création et d’entreprenariat de Maison Lineti.



Pour la fermentation de ses moûts, Maison Lineti a choisi sept cuves en béton de forme ovoïde d’une capacité de 70 hectolitres chacune.



Une première mondiale dans l’univers du whisky et un clin d’oeil aux cuviers bordelais où ces dernières se sont déployées depuis ces vingt dernières années.



D’une meilleure inertie thermique, le béton limite la consommation d’énergie en phase de contrôle des températures par rapport à l’inox et la forme ovoïde intensifie naturellement le potentiel aromatique du malt et ses notes florales, grâce à des mouvements de convection internes.



Les oeufs intègrent une thermorégulation digne des grands crus (précision de 0,2°C), ce qui s’avère précieux dans le cas de fermentations longues.



