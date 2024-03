Lunettes: une sélection de montures idéales pour une forte myopie Les personnes atteintes d'une forte myopie rencontrent souvent des difficultés lorsqu'il s'agit de choisir ses lunettes. La nécessité d'un verre plus épais et lourd rend le choix de la monture particulièrement crucial pour assurer confort et esthétique. Voyons les aspects importants à prendre en compte pour bien choisir sa monture en cas de forte myopie, c'est-à-dire ayant une correction supérieure à -6 dioptries.







Quels sont les facteurs clés pour le choix de la monture ?







Même si chaque cas de myopie peut varier, plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour trouver la monture la plus adaptée :

La forme du visage : Choisissez une monture qui correspond à la forme de votre visage, il faut que celle-ci soit en harmonie avec vos traits.

Le matériau : Les montures en métal ou en acétate offrent différents avantages dans leur maintien et légèreté, ainsi que dans la compatibilité avec les verres épais.

Le type de verre : Le choix du verre, notamment sa minceur et son indice de réfraction, influe sur l'épaisseur et le poids de la monture.

Le style : Votre monture doit vous plaire et refléter votre personnalité, assurez-vous donc qu'elle corresponde à votre style.



Les montures en métal et en acétate : avantages et inconvénients



Favorisées pour leur légèreté et leur résistance, les montures en métal ont longtemps été privilégiées dans le choix de lunettes pour les myopes. Elles sont souvent plus fines que celles en acétate et permettent une bonne tenue sur le nez grâce aux plaquettes ajustables.



Cependant, elles présentent quelques limites pour les fortes myopies. En effet, l'épaisseur du verre peut rendre la monture inconfortable et provoquer des marques indésirables sur le nez avec le temps.



De plus, si les branches sont trop fines, elles peuvent provoquer un déséquilibre et auront tendance à glisser derrière les oreilles.



L'acétate, quant à elle, est une matière plastique d'origine naturelle issue de la cellulose de coton ou de pulpe de bois. Elle offre une belle diversité de couleurs et de motifs, ce qui en fait un matériau très prisé pour les montures. Les lunettes en acétate sont également hypoallergéniques et très résistantes.



Pour les personnes ayant une forte myopie, l'acétate présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il est plus léger que le métal, ce qui réduit la pression sur le nez et les oreilles. De plus, il permet de réaliser des montures aux branches bien ajustées qui limitent les risques de glisser.



Toutefois, comme pour les montures en métal, l'épaisseur du verre peut-être un problème avec certaines formes de montures.





L'importance des verres minces et de l'indice de réfraction



Si vous avez une



Le choix d'un verre à indice de réfraction élevé améliorera nettement le confort de port des lunettes, mais également leur aspect esthétique. En effet, moins le verre est épais, moins l'effet loupe ou l'aspect "fond de bouteille" sera visible, ce qui est particulièrement appréciable dans le cas d'une forte correction.



Il convient donc d'étudier différentes combinaisons de ces facteurs lors de votre recherche de monture idéale. De nombreux opticiens proposent des conseils personnalisés pour vous aider à déterminer laquelle est la mieux adaptée à votre prescription et votre morphologie.

Article publié le 19/03/2024 à 01:00 | Lu 100 fois



