Les voyages de ma grand-mère : une BD pour enfant pour ne pas avoir peur d'Alzheimer Les éditions Gallimard Jeunesse vont publier au printemps prochain Les voyages de ma grand-mère de Juliet Rix et Christopher Corr. Un livre de 32 pages pour enfant qui vise à les aider à mieux comprendre la maladie d'Alzheimer et surtout à ne pas avoir peur de leurs grands-parents malades…

Aujourd’hui en France, on estime que près de 900.000 personnes sont atteintes par la maladie d’Alzheimer. Une pathologie qui concerne bien évidemment en premier lieu les malades, mais qui résonne également sur le quotidien des proches et notamment des conjoints et des enfants…



Et même parfois sur les petits-enfants qui ne comprennent pas que papy ou mamie aient un comportement « étrange » (ils peuvent ne pas les reconnaitre ou les confondre avec d’autres personnes par exemple).



Dans ce contexte un peu particulier mais qui risque de se développer avec cette pathologie qui ne cesse de croite, il n’est pas toujours simple d’expliquer aux tous petits, que leur grand-père ou leur grand-mère est malade. Surtout qu’en apparence, cela ne se voit pas…



Déjà en 2015 Gallimard Jeunesse avait sorti une bande dessinée destinée à expliquer aux enfants, les tenants et aboutissants d’Alzheimer. Au printemps prochain, l’éditeur va proposer Les voyages de ma grand-mère, une BD « pour ne pas avoir peur de la maladie d'Alzheimer ».



L’histoire est celle d’une mamie qui a fait le tour du monde quand elle était jeune. Aujourd’hui, les adultes disent d’elle qu’elle est un peu perdue. Mais moi je sais qu’elle continue de voyager dans sa tête et grâce aux histoires qu’elle me raconte… Un ouvrage à partir de 3 ans qui évoque la relation tendre et émouvante d'une grand-mère et de sa petite-fille.











