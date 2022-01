Article publié le 11/01/2022 à 01:00 | Lu 381 fois Les vins du Domaine Fabre, une histoire de famille





Vignerons depuis 1608, la famille Fabre poursuit depuis quatorze générations, le travail de la vigne dans la région du Languedoc. Aujourd’hui, les vins Famille Fabre sont devenus une marque représentée par cinq châteaux : Domaine de Grande Courtade, Tour de Rieux, Château Coulon, Château du Luc et Château Fabre Gasparets.

Autant de domaines qui assurent la diversité des vins des Fabre. Une diversité qui se retrouve dans la variété des cépages proposés dans chaque appellation ainsi que dans les différents terroirs.



AOC Corbières, AOC Languedoc, AOC Minervois, AOC Boutenac IGP Pays d’OC voilà l’éventail des vins « Famille Fabre ». Les labels bios et HVE figurent également en bonne place dans les différentes gammes du groupe.



Au sein de ce riche catalogue, nous avons choisi de vous présenter un rosé et deux rouges.



Le rosé, un Château Fabre-Gasparets cuvée les Amouries fait partie de la Sélection Les Parcelles rares. Pour cet AOC Corbières millésime 2019, on a marié le mourvèdre et le grenache, deux cépages qui seront élevés quelques mois en barriques. Une cuvée limitée à 2200 bouteilles chaque année.



Une robe dense qui s’oppose à la tendance des vins translucides et offre une belle présence dans le verre. Le nez fleuri annonce une bouche de pêches, de petits fruits et d’épices. Un rosé qui s’accordera parfaitement avec des poissons crus en ceviche ou des salades de poulpes. 16,20 euros.



Nous restons au domaine du Château Fabre-Gasparets avec un rouge en AOC Boutenac de 2018. Avec un assemblage de trois cépages, Carignan, mourvèdre et syrah, ce Château Fabre-Gasparets rouge est un vin puissant qui titre 14° et qui s’accordera parfaitement avec des viandes grillées ou de la chasse.

Une marinade de sanglier par exemple.



Une robe rubis très sombre, un nez de cassis et d’épices et surtout une bouche de mûres et de cassis avec une mâche légèrement tannique. Un vin de garde qui fera un joli fond de cave. 16,20 euros.



Autre rouge de la famille Fabre, mais en Corbière cette fois, le Château de Luc cuvée Lux, millésime 2020. Là encore, nous sommes face à un vin de soleil qui titre 14°. Carignan et mourvèdre sont l’architecture d’un vin convivial qui sera parfait avec un lièvre ou du cerf. Une robe violine, un nez de fruits noirs et une bouche tannique, le Lux de Luc est un vin de copain. 10,60 euros.



A souligner que toutes les gammes des vins de « Famille Fabre » reçoivent des étiquettes élégantes au graphisme élaboré qui ne sont pas sans rappeler des gravures sur bois destinées à l’impression d’Ex Voto. Une jolie signature.



Joël Chassaing-Cuvillier







Dans la même rubrique < > Glenmorangie, a Tales of Winter : un single malt pour Noël La liqueur Jägermeister : un intemporel