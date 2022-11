Les studios de jardin : pour prolonger la vie à domicile des personnes âgées Cela fait déjà quelques années que cette tendance est dans l’air du temps ; de fait, les studios de jardin ont de nos jours le vent en poupe auprès des familles qui souhaitent qu’une personne âgée puisse rester vivre près d’eux le plus longtemps possible en toute autonomie, mais jamais très loin…







Depuis 2020 et la crise sanitaire, l’entreprise Natibox constate une forte augmentation de ses ventes liée à la diversification des usages du studio de jardin. L’avènement du télétravail, l’augmentation des prix de l’immobilier, le besoin d’espace supplémentaire sont autant d’éléments qui poussent de nombreux consommateurs à s’équiper de cette solution simple d’agrandissement.



Mais également, l’accueil d’une personne âgée qui peut donc rester près de ces proches, dans leur jardin, mais continuer à vivre en toute autonomie*.



Dans cet esprit, une maison de retraite proche d’Avignon, la Villa Medea a décidé d’installer sur son terrain, trois studios de jardin de 28 m2 qui viendront compléter les aménagements entrepris par son directeur qui transforme actuellement une maison de 200 m² en maison de retraite.



Dans la pratique, il s’agit de modules indépendants pour les personnes autonomes en situation de relative autonomie. Côté isolation, l’ossature bois de nos studios de jardin vous garantissent un confort optimal grâce à une isolation thermique et phonique performante. L’ossature bois a également l’avantage d’être solide et de durer dans le temps.



Bien conscient de la forte demande de personnes qui nécessitent un accompagnement quotidien sans vouloir nécessairement résider dans un établissement spécialisé, ce directeur de maison de retraite a donc choisi l’option du studio de jardin afin de proposer une alternative à trois de ses résidents.



Ils auront ainsi plus de flexibilité et d’autonomie tout en prenant part à toutes les animations et au programme de l’établissement. Une véritable alternative à la maison de retraite et au domicile qui pourrait se développer dans les années à venir... Affaire à suivre.



*Pour les particuliers, sachez qu’un permis de construire est nécessaire. Une fois obtenu auprès de votre mairie, l’installation d’un studio de jardin est simple et rapide ! Le studio est livré déjà monté et prêt à vivre dans votre jardin (après une rapide préparation du lieu). Comptez à partir de 36.000 euros.

Article publié le 08/11/2022 à 07:42 | Lu 32 fois