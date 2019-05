Article publié le 13/05/2019 à 04:42 | Lu 154 fois Les saisons intermédiaires : trois femmes au carrefour de l'âge mur (livre - nouvelles) Les éditions Best-seller consulting viennent de publier Les saisons intermédiaires, un recueil de nouvelles d’Adrienne Dhelvallée qui mettent en scène le destin de trois femmes, Camille, Louison et Cécile qui évoquent quelques temps forts de leur enfance, leur jeunesse mais également de leur avancée en âge.

Depuis une quinzaine d’années, de plus en plus de livres traitent des problématiques seniors, ce qui est bien légitime puisque le monde vieillit et que les lecteurs de 50 ans et plus sont de plus en plus nombreux. Récit, roman, témoignages, études sociétales, etc. Les sujets varient et les angles aussi.



Dernier en date ? Les saisons intermédiaires. Un recueil de nouvelles écrit par Adrienne Dhelvallée dans lequel trois femmes témoignent des différentes « âges de la vie ». De fait, Camille, Louison et Cécile évoquent quelques temps forts de leur enfance, leur jeunesse mais aussi de leur vieillesse.



Pour deux d'entre elles, le vieillissement est l'occasion de problèmes médicaux relatés avec humour afin de les rendre supportables. Ces nouvelles nous permettent de suivre les narratrices au fil d'un temps discontinu propre aux nouvelles et à cette atmosphère de roman anglais qui enveloppe de nombreuses scènes rapportées.



Adrienne Dhelvallée a publié, sous son vrai nom, des ouvrages de sciences humaines chez L'Harmattan, Armand Colin et Le Septentrion. Elle a déjà publié un recueil de nouvelles : Je reviendrai à Montréal chez L'Harmattan en 2015, sous le pseudonyme Alix Dhelvallée. Aujourd'hui, elle change de prénom pour signer Les saisons intermédiaires en hommage à sa grand-mère dont la maison sert de cadre à plusieurs de ses récits.











