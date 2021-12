Article publié le 09/12/2021 à 08:42 | Lu 172 fois Les résidences services pour seniors : habitat idéal pour les seniors ?





On le sait, toutes les études le montrent, les seniors souhaitent vivre chez eux le plus longtemps possible. Et c’est d’ailleurs bien légitime ! Dans cet esprit, depuis une vingtaine d’années, le concept des résidences services pour seniors offrent aux retraités actifs une option idéale d’habitat en proposant hébergement ET services en même temps.





Avec le temps, ces structures se sont multipliées dans tout l’Hexagone car elles répondent parfaitement aux attentes des seniors actifs : à savoir, proposer un logement aménagé mais non stigmatisant, en centre-ville, avec en sus, toutes une palette de services.



On retrouve donc au sein de ces



Ces immeubles disposent aussi de lieux de vie communs -comme le restaurant ou le bar- qui permettent à ceux qui le souhaitent de se sociabiliser, ou pas ! Tous les appartements sont aménagés (sans stigmatisation) de manière à vivre sereinement même en cas de handicap passager ou permanent et sont sécurisés pour la plupart, grâce à la domotique qui a fait son entrée dans les résidences bien avant que cela se démocratise auprès du grand public !



Situées en centre-ville, ces structures (contrairement aux maisons de retraite) ont su s’ouvrir sur l’extérieur : elles peuvent d’ailleurs accueillir des proches et des parents pour de courtes durées, et certaines, mues par une véritable envie d’intergénération, organisent également des rencontres avec les écoles ou les crèches voisines.



Les résidences services seniors en plus d’être au cœur des villes, sont généralement bien desservies par les différents transports en commun (métro, RER, train ou bus). Il est en effet primordial que la mobilité de ses habitants reste optimale. La mobilité étant la clé de l’autonomie. Certaines proposent également des voitures en partage.



Mais « la » caractéristique principale commune à toutes ces structures, c’est bien évidement tous les services (gardiennage, restauration, blanchissage, petites réparations, courses, etc.) qui sont proposés tout au long de l’année et pour certains 24h/24 et 7j/7. Cela permet aux retraités de profiter au maximum de leur vie quotidienne sans avoir à se préoccuper outre mesure des choses de tous les jours.



Au quotidien, des nombreuses activités sont proposées aux habitants autant autour de l’art et de la culture qu’autour du jardinage, du bricolage, de l’activité physique (certaines sont dotées de piscine), du sport, etc. Là encore, rien n’est imposé, tout est proposé.



Avec le temps ce type d’habitat senior a su s’imposer sur le marché. Et de nos jours, les retraités ont bien compris tout l’intérêt de vivre dans ces logements pratiques et fonctionnels proposant en plus, toute une palette de services qui facilitent la vie au quotidien. Le tout, pour des tarifs qui dépassent à peine, les prix des locations d’appartements classiques.



