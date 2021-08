Article publié le 11/08/2021 à 01:00 | Lu 191 fois Les numéros d'urgence à connaitre





Accessible gratuitement partout dans l'Union européenne, le 112 a pour but d'offrir, en plus des numéros d'urgence nationaux, un numéro d'appel unique dans tous les États membres de l'UE. Par contre, en France, il est préférable de contacter le 15 (urgence médicale), le 17 (police secours), ou le 18 (pompiers) pour obtenir directement le service de secours adapté à la situation.

Urgence - Qui appeler ? - Les numéros d'urgence

Samu 15

Police - Gendarmerie 17

Pompiers 18

Personnes sourdes ou malentendantes 114

Sauvetage en mer 196

Numéro d'urgence européen 112



Le 112 a vocation à être utilisé :

- pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services d’incendie ou la police lorsque vous êtes en déplacement dans un pays européen ;

- par les voyageurs étrangers qui ne connaissent pas les numéros d'urgence en France.



Déploiement du 116 117 :

Dans certains départements (la Corse, les Pays-de-la-Loire et la Normandie), un numéro d'appel unique et gratuit est mis en place, de manière expérimentale.



Ce numéro doit permettre un conseil médical, une orientation vers un médecin généraliste ou une maison médicale de garde, l'organisation d'une visite à domicile en cas d'incapacité de la personne à se déplacer, le 15 restant réservé aux urgences graves.



L'expérimentation du 116 117 sera généralisée à toute la France, en application du décret n°2016-1012 du 22 juillet 2016.



A noter : d'autres numéros d'appel d'urgence gratuits et accessibles 24/24h existent comme par exemple :

114 - numéro d'urgence pour les sourds et malentendants ;

191 - sauvetage dans les airs ;

196 - sauvetage en mer .



Attention : lancer une fausse alerte auprès des pompiers ou du Samu, en faisant croire à un accident ou à un incendie par exemple, est un délit qui peut être puni jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.



Où s’informer ? 116 117

Numéro expérimental d'appel d'accès à la permanence des soins ambulatoires. Il concerne la Corse, les Pays-de-la-Loire et la Normandie.



Par téléphone 116 117

Numéro gratuit, les soirs à partir de 20 heures, le week-end à partir du samedi midi et les jours fériés uniquement (en journée durant la semaine, le numéro n'est pas accessible).



