Article publié le 03/04/2019 à 01:00 | Lu 99 fois Les métiers d'aide à la personne : zoom sur la socio-coiffure et la socio-esthétique Le service à la personne passe aussi par la beauté : c’est ici qu’interviennent les socio-coiffeurs et socio-esthéticiennes. Ces métiers peu connus du grand public prennent pourtant une importance capitale dans les établissements de santé telles que les maisons de retraite et EHPAD : ils permettent ainsi aux seniors à mobilité réduite de continuer à bénéficier, à côté d’une assistance médicale, de soins esthétiques. Détails.

Valoriser l’estime de soi avant tout

Il y a peu de temps, nous partagions



C'est dans ce même objectif qu'interviennent les socio-coiffeurs et socio-esthéticiennes qui sont



Ici, il n’est pas question de réaliser la dernière coiffure à la mode mais plutôt d’accompagner et d’écouter les personnes souffrantes dans un autre contexte que l’accompagnement médical qui s’avère, de facto, moins personnel.



Quels types de soins peuvent être apportés ?

Ces coiffeurs et ces esthéticiennes proposent généralement des soins en fonction de la personne et de son environnement, au cas par cas. Des exemples concrets : après une chimiothérapie, la pose et l’entretien d’une perruque, le soin de la peau fragilisée ainsi que la reconstruction de sourcils sont autant de services qui permettent à la personne de conserver son intégrité physique après avoir subi de lourds traitements.



De même, la coiffeuse spécialisée fera aux personnes à mobilité réduite des shampoings au lit ou lui réalisera sa coloration habituelle tout en lui donnant des conseils pour pouvoir s’occuper elle-même de ses cheveux au quotidien.



Concernant les coupes de cheveux, celles-ci seront réalisées sur-mesure, au cas par cas : la coupe courte pixie permet aux femmes de plus de 60 ans de retrouver leur féminité, tout comme le révèle



Un métier qui exige le secret professionnel

Contrairement au salon de coiffure qui est souvent perçu comme un lieu où circulent les potins et autres commérages, le socio-coiffeur ou la socio-esthéticienne sont tenus au secret professionnel, au même titre que le personnel médical.



Toutes les confidences échangées alors entre le professionnel et le client-patient restent entre eux. Déontologie, professionnalisme et psychologie sont donc de mise pour une bonne coopération.



