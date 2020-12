Article publié le 22/12/2020 à 01:00 | Lu 130 fois Les étapes pour préparer une cure thermale : ce que vous devez savoir





Partir en cure thermale nécessite une certaine organisation. D’une durée de 3 semaines, la cure thermale doit correspondre à votre pathologie, vos besoins et vos attentes afin que votre séjour soit des plus bénéfiques.

Vous trouverez ci-après toutes les étapes afin de préparer au mieux votre départ.



1- La prescription médicale et le choix de la station thermale

Vous souffrez d’une pathologie chronique figurant dans la liste des orientations prises en charge par la sécurité sociale ? Les traitements médicaux peinent à vous soulager ?



Votre médecin traitant peut vous prescrire une cure thermale dans la station répondant le plus à vos besoins. En effet, le choix de celle-ci se réalise avec le médecin prescripteur.



Lors de la prescription, le médecin remettra un imprimé destiné à la caisse d’affiliation. Cette prescription est uniquement valable pour la station thermale prescrite par le médecin et pour l’année civile en cours.



2- La prise en charge

Après l’envoi de l’imprimé à la caisse d’affiliation, celle-ci vous retournera un document de « prise en charge administrative de cure thermale et facturation ». Ce document vous dispense de l’avance des frais médicaux.



Les cures thermales conventionnées sont prises en charge à 70% des frais médicaux de surveillance et à 65% des frais de soins thermaux. Les soins supplémentaires et de confort restent à la charge du patient.



La partie n’étant pas remboursée par la sécurité sociale se nomme « ticket modérateur ». Elle peut être prise en charge par une mutuelle, en fonction du contrat souscrit.



3- La réservation de la cure thermale

Le patient contacte lui-même l’établissement thermal choisi avec son médecin, afin de fixer les dates du séjour. À la suite de la réservation, une confirmation de réservation de la cure thermale sera envoyée au curiste. Ce papier est à conserver car il sera demandé dès l’arrivée dans l’établissement.



4- La réservation de l’hébergement

À la suite de votre réservation auprès de l’établissement thermal, vous devrez choisir votre hébergement.



L’hébergement doit vous offrir un certain confort, un sommeil de qualité et la possibilité de vous reposer afin de ne pas aller à l’encontre des bienfaits de la médecine thermale. Lors de votre choix, vous devez prendre en compte différents critères afin de trouver l’hébergement qui vous convient : le budget, les équipements, les classifications (épis, étoiles), la taille, la situation géographique…



Vous trouverez un large choix de location dédiées aux curistes sur



5- Le départ

Vérifiez que vous avez bien l’ensemble des documents nécessaire à votre entrée en cure (document attestant la prise en charge de la sécurité sociale + confirmation de réservation de la cure thermale) et que votre rendez-vous avec le médecin est pris.



En effet, le rendez-vous avez le médecin thermal doit se réaliser avant de débuter les soins.



