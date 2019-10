Article publié le 22/10/2019 à 01:00 | Lu 38 fois Les automobiles électriques : la panne... En dépit des annonces optimistes, des projets couteux que les constructeurs inscrivent par obligation dans leurs catalogues, la vente des automobiles électriques est en panne et les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. Selon l’Argus, les intentions d’achat ne sont que de 10%...

Les réticences sont liées à de multiples raisons : autonomie très insuffisante, choix de modèles restreint, possibilités de recharge limitées, prix dissuasifs…, autant d’éléments objectifs qui expliquent ce coup de frein à la vente d’automobiles électriques ou hybrides.



Près des deux-tiers (63%) des personnes interrogées considèrent ainsi que l’offre disponible n’est pas satisfaisante. Il faudra attendre de voir arriver sur le marché des modèles qui affichent une autonomie plus importante pour que la tendance s’inverse réellement.



Perçue par les automobilistes comme une punition imposée par l’Europe et les gouvernements, la voiture électrique voit son image se dégrader. Pour 51% de personnes interrogées, cette formule ne représente pas l’avenir alors que 72% accordent plus de crédit aux véhicules hybrides.



D’autre part, 47% affirment qu’il ne s’agit pas d’une véritable alternative écologique aux moteurs thermiques dans la mesure où la fabrication et le recyclage des batteries au lithium et la production de l’électricité renvoient le problème à la fois en amont et en aval.



Par ailleurs, seuls les automobilistes qui habitent une maison individuelle ont la possibilité de recharger leur véhicule pendant la nuit. Quant aux places réservées en ville, elles servent juste de place de parking à des véhicules qui n’ont pas forcément besoin d’être rechargés. Le problème est loin d’être résolu.



Quant au prix, il est carrément dissuasif, si l’on veut une véritable voiture et non une Zoé qui ne permet pas de grands déplacements, il faut compter près de 60 000 euros. A titre d’exemple, une VW Golf est facturée 42 290 euros et une Tesla Model X, 88 200 euros et ce ne sont pas les 6 000 euros de prime qui changeront le volume des ventes.



Il faut aussi savoir que le prix de l’électricité augmente régulièrement avec des conséquences non négligeables sur le prix d’un plein.



J.C-C









