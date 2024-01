Les Thermalies 2024 : le point sur les cures qui combattent les douleurs chroniques Depuis plus de 40 ans, le salon Les Thermalies s’impose comme LA référence en matière de santé et de bien-être par l’eau et révèle chaque année les nouveautés et les tendances du secteur. En 2024, ce rendez-vous incontournable du thermalisme, de la thalasso, du spa et du bien-être aura lieu du 25 au 28 janvier 2024 au Carrousel du Louvre à Paris et du 19 au 21 Janvier à la Cité Internationale à Lyon. Le point sur les cures qui aident à combattre les douleurs au quotidien.







On le sait, les maladies chroniques sont en progression constante. Il y a une dizaine d’années, on parlait de 12 à 15 millions de patients atteints de ces maladies chroniques. En juillet 2022, l’Assurance Maladie en comptabilisait 24 millions de personnes. Le double en une décennie.



Cette augmentation s’explique, bien évidemment, par la croissance et le vieillissement de la population, les évolutions des modes de vie (changements de l’alimentation, sédentarité...) sans oublier l’impact environnemental sur la santé.



Rappelons que plus de 500.000 personnes suivent, chaque année, une cure thermale en France pour traiter ces maladies chroniques : fibromyalgie, douleurs dorsales, rhumatismes... Autant de douleurs qui peuvent être traitées par une cure thermale.

Fibromyalgie : une pathologie à part entière



La fibromyalgie touche le plus souvent les femmes. Le syndrome fibromyalgique associe des douleurs musculaires et articulaires diffuses à des troubles du sommeil et de l’humeur d’intensité variable et d’évolution chronique qui peuvent rendre la maladie potentiellement invalidante.



Parmi les traitements non médicamenteux, la médecine thermale est une solution efficace reconnue par la Ligue Européenne contre les Rhumatismes (EULAR).





Chaine Thermale du Soleil : cure spécifique fibromyalgie



En complément d’une Cure Thermale Conventionnée, une Cure Spécifique Fibromyalgie est proposée dans le cadre de cette enseigne aux Thermes de-Lamalou-Les-Bains, Barbotan, St-Amand-Les-Eaux et St Laurent les Bains.



Tous ont mis au point un protocole de soins, d’activités et d’ateliers pour répondre à 4 objectifs : mieux connaître la fibromyalgie, une conférence médicale proposée.



Se réapproprier son corps par la gestion de la douleur et de la fatigue avec la sophrologie ou l'hypnose. L'atelier du yoga du rire fondé sur la relaxation et la respiration. La musicothérapie, le bain de kaolin et le lit hydro-massant permettent de diminuer le seuil de douleur.



Echanger son vécu en partageant ses expériences. Améliorer sa qualité de vie grâce à une activité physique modérée et adaptée.





St Laurent Les Bains : nouvelle cure 2024 Répit Fibromyalgie



Toujours dans le cadre de la Chaîne Thermale du Soleil, les Thermes de St Laurent les Bains proposent en 2024, une nouvelle cure Répit Fibromyalgie, en complément de la cure conventionnée de 18 jours ou de la cure libre de 5 à 18 jours.



La cure a pour objectifs de : soulager les douleurs et les tensions musculaires (modelages relaxants, aquagym, lit hydromassant), améliorer la qualité du sommeil, diminuer le stress et l'anxiété (yoga relaxation, musicothérapie).





Groupe Arenadour : nouveau programme "fibromyalgie" et rhumatologie



Le groupe propose en 2024 un nouveau programme d'éducation à la santé "fibromyalgie" de 18 jours, en complément d’une cure thermale rhumatologie.



Activités physiques, sophrologie, yoga du rire, groupes de paroles, conférence médicale, soins de bien être... rythment les trois semaines de cure. Les soins thermaux sont aussi adaptés à la personne fibromyalgique. La température de l’eau et la pression des jets sont par exemple ajustés à la symptomatologie.





Les thermes de Barèges-les-Bains : deux nouveaux forfaits FIBRO



Ces nouveaux forfaits offrent des programmes spécifiques pour les patients souffrant de fibromyalgie. Au programme un groupe de parole, un rendez-vous avec le psychologue, une séance de yoga doux ou aquastretching, une séance de luminothérapie et musicothérapie, une activité physique en salle ou parcours de santé, un atelier méditation et aquatraining.

Oubliez vos rhumatismes et vos problèmes de dos



Pour un meilleur traitement en rhumatologie, une approche globale de la pathologie est essentielle, dans laquelle la médecine thermale a une place importante. Les curistes reçoivent, tout au long de la cure, 4 soins par jour pendant 18 jours consécutifs.



Les soins sont de nature très différente, qu’ils soient collectifs (piscine, bain de boue général, vaporarium) ou individuels (baignoires, étuves). Ils peuvent encore s’accompagner de massages effectués par des masseurs-kinésithérapeutes.



Le volet éducatif, dans un deuxième temps, repose sur l'entretien d'activités physiques régulières (cours de gym douce, pilates, ...), l'apprentissage de postures et démarches qui soulagent (ateliers "gestes et postures", "bon dos"), ainsi que la mise en place d'une nouvelle hygiène de vie.





Thermes de Montbrun Les Bains : mini-cure rhumatologie



Pendant 6 jours avec 4 soins quotidiens pour permettre de soulager les douleurs et profiter d'une détente musculaire favorisant la mobilité à long terme.





Thermes de Luchon : nouveauté cure spéciale arthrose



Les Thermes de Luchon proposent une cure rhumatologie de 18 jours comprenant bains sulfurés (avec aérobain, douche en immersion et sous-marine), douches (au jet, locales et térébenthinée) piscine (de mobilisation, douche de forte pression sous immersion en piscine une nouveauté) des soins par des vapeurs sulfurées et des applications de boues sulfurées.



En complément ces thermes proposent en 2024 un nouveau programme spécial arthrose avec activités physiques adaptées, sophrologie, activités de bien-être ; conférence médicale et consultation diététique.





Groupe Arenadour : en 2024 "Mieux vivre avec ses douleurs"



Avec ce programme, le Centre thermal St Eloy d'Amnéville lance son premier programme d'éducation à la santé complémentaire à une cure thermale rhumatologie de 18 jours.



Ce programme se compose de 6 activités : sophrologie, cohérence cardiaque, hypnothérapie mais aussi groupe de parole et atelier d'éducation. Grâce à une séance de Feldenkrais, on prend conscience de son corps à travers le mouvement.





Les Thermes de La Léchère-les-Bains



Ils ont conçu pour 2024 une mini-cure "Oubliez votre dos" sur 6 jours, idéale pour soulager les tensions et retrouver la pleine forme avec 24 soins thermaux soit 4 soins quotidiens.





Groupe Thermes Adour (Dax et St Paul Les Dax) des mini-cures thermales



Ces mini cures d'une semaine peuvent être réalisées sur différents thèmes avec entre autres : rhumatologie ou spécial dos.





Les Thermes des Fumades-Alès-Allègre



Les Fumas, après plusieurs mois de travaux, ouvrent entre autres en 2024 un nouvel établissement dédié aux cures de rhumatologie.





Thermes de St Laurent les Bains : nouvelles orientations dos et rhumatismes



Les Thermes de St Laurent les Bains proposent un programme mal de dos en complément d'une cure rhumatologie conventionnée de 18 jours ou d'une cure libre de 5 à 18 jours.



La cure se compose de 11 soins réparties pendant le séjour (séance d'acquadétente, modelages huiles essentielles, lit hydromassant, aquastreching, bilan coach santé).



Nouvelle mini-cure pour 2024, 4 soins par jour, pendant 5 jours avec une orientation rhumatologlque : arthrose ou douleurs colonne vertébrale, douleurs membres inférieurs et/ou supérieurs, prévention santé Globale.



La Chaine Thermale du soleil propose également une cure rhumatologie et un mini-programme à Barèges les Bains, un nouveau programme Mouv’Dos aux Thermes de Molitg-les Bains.

Article publié le 08/01/2024 à 01:00 | Lu 500 fois



