Les Thermalies 2024 : le point sur les cures ménopause Depuis plus de quarante ans, le salon Les Thermalies s’impose comme étant « la » référence en matière de santé et de bien-être par l’eau et révèle chaque année, les nouveautés et les tendances du secteur. En 2024, ce rendez-vous incontournable du thermalisme, de la thalasso, du spa et du bien-être aura lieu du 25 au 28 janvier 2024 au Carrousel du Louvre à Paris et du 19 au 21 Janvier à la Cité Internationale à Lyon. Le point sur les différentes cures relatives à la ménopause.











Bouffées de chaleur, insomnie, fluctuations d'humeur, sécheresse cutanée... Sont autant des symptômes qui peuvent rendre cette période de transition difficile.



Le thermalisme et la thalassothérapie émergent comme des solutions naturelles et efficaces pour atténuer ces désagréments et aider les femmes à traverser cette phase de leur vie plus sereinement.



En 2024, des centres thermaux et des instituts de la thalassothérapie mettent en lumière les bienfaits de ces approches qui allient les ressources naturelles, l'expertise médicale et le bien-être holistique pour apporter un bienfait aux femmes en période de ménopause.





Thalazur : une cure signature pour vivre la ménopause épanouie



Pour que la ménopause puisse être vécue de manière positive, le groupe propose une nouvelle cure signature « Ménopause » dans ses sept établissements (Ouistreham, Royan, Arcachon, Saint- Jean-de-Luz, Port-Camargue, Bandol et Antibes).



Grâce à la collaboration innovante entre Thalazur, et Sophie Kune, auteur renommé du livre "Game is not ovaire", un programme innovant de 6 jours a été conçu pour accompagner les femmes à traverser la ménopause de manière équilibrée.



Après avoir évaluer les 34 symptômes de la ménopause, 5 piliers ont été défini (alimentation vitaminée, activité physique et tonicité optimisée, équilibre émotionnel retrouvé, corps boosté, beauté affirmée), afin de créer le programme le plus adapté.



La nouvelle cure de 6 jours prévoit : un gommage enrichi en calcium, un bilan nutritionnel avec le médecin, un soin méthode Axo, un atelier remise en forme, une séance d’aquabike, une séance de yoga féminin, un palper rouler marin, une pressothérapie avec gel jambes fraîcheur Thalazur, 2 douches à Jet.



Pour retrouver l’équilibre émotionnel, une harmonisation corporelle Payot, un soin mieux dormir, un cercle de femme autour d’un jus détox, un soin de shirotchampi et un soin signature Thalazur Rituel jardin marin et une séance de sauna japonais individuel sont proposés.



Ce programme est complété par 6 soins thalasso (bains et enveloppements d’algues ainsi qu’un soin visage au Silicium Lift Thalgo).





Thalasso Concarneau : une renaissance au féminin



Pour mieux vivre la préménopause et la ménopause, le Thalasso Concarneau a élaboré la cure « Second Printemps ».



Pensé pour apprivoiser cette période de bouleversement hormonal et vivre sereinement ce corps parfois modifié, ce programme associe les bienfaits de la thalassothérapie à ceux de la médecine chinoise pour laquelle le second printemps évoque la renaissance, la libération et la sérénité.



Premier rendez-vous du programme, la séance de naturopathie associe les Fleurs de Bach, oriente les soins spécifiques à venir et permet de repartir avec des conseils personnalisés à mettre en place au quotidien après la cure.



Durant 6 jours de la cure, un massage Chrysalide, un soin Dien Chan, un soin Énergies Féminines, une séance de Qi Gong, un gommage au sable rose, un massage aromatique relaxant, un soin visage Silicium Lift et 3 séances d’aquagym sont proposés. Le programme est complété par 8 soins thalasso (douche à jet, enveloppements, bains, lit hydromassant).





Miramar La Cigale Port Crouesty : Séjour 100% féminin



Le centre Miramar La Cigale a élaboré un programme ménopause exclusif et ciblé. Celui-ci se compose de soins à base d’eau de mer pour reminéraliser l’organisme, de massages drainants et relaxants, d’un bilan avec une diététicienne et de séances de méditation en pleine conscience, pour un lâcher prise global 100% féminin. Cure de 3 jours déclinable également sur 4 et 6 jours.





Le Biarritz Thalmar : une nouvelle étape, une nouvelle vague



La nouvelle cure Thalasso CAP 50 offre 24 soins & activités sur 6 jours pour mieux vivre ce changement de vie et aider les femmes à accueillir avec sérénité la ménopause. Au programme 16 soins de thalassothérapie : 6 enveloppements minceurs, 2 hydrommassages sensoriels et 8 soins d’hydrothérapie.



Les 4 soins spécifiques : une séance d’hypnose, un bilan nutritionnel, une séance de sophrologie et une consultation d’ostéopathie. Puis un massage Detox One (50‘) et un massage Sérénité et 2 soins esthétiques (gommage corporel et soin minceur) complètent le programme.





Emeria Dinard : Ma parenthèse Seconde Vie



En surplomb de la charmante plage de Saint-Enogat et du sentier des douaniers, avec une vue à 180° sur la mer, Emeria Dinard dispose d’un emplacement unique sur la Côte de Jade. La thalasso propose un programme pour les femmes : Ma parenthèse seconde vie.



Ce séjour, conçu pour toutes celles et ceux qui souhaitent ajouter de la vie à leurs années, offre les clés du "mieux être" ET réunit les bienfaits des soins marins, de la nutrition, des soins de beauté et du sommeil.



Au menu : un entretien avec la diététicienne, 7 soins thalasso pour régénérer son corps, 3 activités douces en bassin d’eau de mer chaude pour préserver sa forme, une palette des soins pour se relaxer et prendre soins de sa peau. Et pour retrouver la bonne qualité de sommeil, des séances de micro-sieste et de luxthérapie complètent le programme. 6 jours/5 nuits, 24 soins.





B’O Resorts: Echappée 100% féminin



Le groupe France Thermes propose un séjour bien-être loisirs en Normandie, à Bagnoles de l'Orne, spécialement conçu pour les femmes avec des symptômes de la ménopause : l'Echappée Instant 100% Féminin.



Quand cette nouvelle étape arrive dans la vie de femme, le corps va connaître une transformation physiologique. C'est donc le bon moment de se prendre en main et faire une pause 100% détente et beauté grâce au programme de 16 soins en 5 demi-journées.



Bains sur-mesure hydromassants ou apaisants avec chromothérapie aux actifs de pomme, douches sous affusion, application d'argile relaxante pour le dos, pressothérapie, lit massant, lit de flottaison, soin visage nature, douches générales au jet, gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol, séance de Pédi-Kneipp, massage sur-mesure. Accès aux activités libres du B'O.





Salon Les Thermalies du 19 au 21 janvier 2024 - Lyon et du 25 au 28 janvier 2024 à Paris.



www.thermalies.com On le sait, la ménopause est une étape inévitable de la vie de chaque femme ; elle peut s'accompagner d'effets indésirables qui affectent considérablement leur qualité de vie au quotidien.Bouffées de chaleur, insomnie, fluctuations d'humeur, sécheresse cutanée... Sont autant des symptômes qui peuvent rendre cette période de transition difficile.Le thermalisme et la thalassothérapie émergent comme des solutions naturelles et efficaces pour atténuer ces désagréments et aider les femmes à traverser cette phase de leur vie plus sereinement.En 2024, des centres thermaux et des instituts de la thalassothérapie mettent en lumière les bienfaits de ces approches qui allient les ressources naturelles, l'expertise médicale et le bien-être holistique pour apporter un bienfait aux femmes en période de ménopause.Pour que la ménopause puisse être vécue de manière positive, le groupe propose une nouvelle cure signature « Ménopause » dans ses sept établissements (Ouistreham, Royan, Arcachon, Saint- Jean-de-Luz, Port-Camargue, Bandol et Antibes).Grâce à la collaboration innovante entre Thalazur, et Sophie Kune, auteur renommé du livre "Game is not ovaire", un programme innovant de 6 jours a été conçu pour accompagner les femmes à traverser la ménopause de manière équilibrée.Après avoir évaluer les 34 symptômes de la ménopause, 5 piliers ont été défini (alimentation vitaminée, activité physique et tonicité optimisée, équilibre émotionnel retrouvé, corps boosté, beauté affirmée), afin de créer le programme le plus adapté.La nouvelle cure de 6 jours prévoit : un gommage enrichi en calcium, un bilan nutritionnel avec le médecin, un soin méthode Axo, un atelier remise en forme, une séance d’aquabike, une séance de yoga féminin, un palper rouler marin, une pressothérapie avec gel jambes fraîcheur Thalazur, 2 douches à Jet.Pour retrouver l’équilibre émotionnel, une harmonisation corporelle Payot, un soin mieux dormir, un cercle de femme autour d’un jus détox, un soin de shirotchampi et un soin signature Thalazur Rituel jardin marin et une séance de sauna japonais individuel sont proposés.Ce programme est complété par 6 soins thalasso (bains et enveloppements d’algues ainsi qu’un soin visage au Silicium Lift Thalgo).Pour mieux vivre la préménopause et la ménopause, le Thalasso Concarneau a élaboré la cure « Second Printemps ».Pensé pour apprivoiser cette période de bouleversement hormonal et vivre sereinement ce corps parfois modifié, ce programme associe les bienfaits de la thalassothérapie à ceux de la médecine chinoise pour laquelle le second printemps évoque la renaissance, la libération et la sérénité.Premier rendez-vous du programme, la séance de naturopathie associe les Fleurs de Bach, oriente les soins spécifiques à venir et permet de repartir avec des conseils personnalisés à mettre en place au quotidien après la cure.Durant 6 jours de la cure, un massage Chrysalide, un soin Dien Chan, un soin Énergies Féminines, une séance de Qi Gong, un gommage au sable rose, un massage aromatique relaxant, un soin visage Silicium Lift et 3 séances d’aquagym sont proposés. Le programme est complété par 8 soins thalasso (douche à jet, enveloppements, bains, lit hydromassant).Le centre Miramar La Cigale a élaboré un programme ménopause exclusif et ciblé. Celui-ci se compose de soins à base d’eau de mer pour reminéraliser l’organisme, de massages drainants et relaxants, d’un bilan avec une diététicienne et de séances de méditation en pleine conscience, pour un lâcher prise global 100% féminin. Cure de 3 jours déclinable également sur 4 et 6 jours.La nouvelle cure Thalasso CAP 50 offre 24 soins & activités sur 6 jours pour mieux vivre ce changement de vie et aider les femmes à accueillir avec sérénité la ménopause. Au programme 16 soins de thalassothérapie : 6 enveloppements minceurs, 2 hydrommassages sensoriels et 8 soins d’hydrothérapie.Les 4 soins spécifiques : une séance d’hypnose, un bilan nutritionnel, une séance de sophrologie et une consultation d’ostéopathie. Puis un massage Detox One (50‘) et un massage Sérénité et 2 soins esthétiques (gommage corporel et soin minceur) complètent le programme.En surplomb de la charmante plage de Saint-Enogat et du sentier des douaniers, avec une vue à 180° sur la mer, Emeria Dinard dispose d’un emplacement unique sur la Côte de Jade. La thalasso propose un programme pour les femmes : Ma parenthèse seconde vie.Ce séjour, conçu pour toutes celles et ceux qui souhaitent ajouter de la vie à leurs années, offre les clés du "mieux être" ET réunit les bienfaits des soins marins, de la nutrition, des soins de beauté et du sommeil.Au menu : un entretien avec la diététicienne, 7 soins thalasso pour régénérer son corps, 3 activités douces en bassin d’eau de mer chaude pour préserver sa forme, une palette des soins pour se relaxer et prendre soins de sa peau. Et pour retrouver la bonne qualité de sommeil, des séances de micro-sieste et de luxthérapie complètent le programme. 6 jours/5 nuits, 24 soins.Le groupe France Thermes propose un séjour bien-être loisirs en Normandie, à Bagnoles de l'Orne, spécialement conçu pour les femmes avec des symptômes de la ménopause : l'Echappée Instant 100% Féminin.Quand cette nouvelle étape arrive dans la vie de femme, le corps va connaître une transformation physiologique. C'est donc le bon moment de se prendre en main et faire une pause 100% détente et beauté grâce au programme de 16 soins en 5 demi-journées.Bains sur-mesure hydromassants ou apaisants avec chromothérapie aux actifs de pomme, douches sous affusion, application d'argile relaxante pour le dos, pressothérapie, lit massant, lit de flottaison, soin visage nature, douches générales au jet, gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol, séance de Pédi-Kneipp, massage sur-mesure. Accès aux activités libres du B'O.

Article publié le 30/10/2023 à 01:00 | Lu 254 fois



Dans la même rubrique < > Diastème : tout comprendre sur ce problème de dent Sous quelle forme le CBD est-il le plus efficace ?