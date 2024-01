Les Thermalies 2024 : à la découverte de l'Italie, l'autre paradis thermal Depuis plus de 40 ans, le salon Les Thermalies s’impose comme la référence en matière de santé et de bien-être par l’eau et révèle chaque année les nouveautés et les tendances du secteur. En 2024, ce rendez-vous incontournable du thermalisme, de la thalasso, du spa et du bien-être aura lieu du 25 au 28 janvier 2024 au Carrousel du Louvre à Paris et du 19 au 21 Janvier à la Cité Internationale à Lyon. A la découverte de l’Italie, un autre paradis thermal.







L'Italie, terre d'art et de culture par excellence, se révèle également être un sanctuaire dédié au bien-être. Au-delà de ses trésors artistiques et de son riche patrimoine culturel, ce pays offre une expérience sensorielle unique axée sur le bien-être physique et mental.



Les traditions millénaires du thermalisme, héritées de l'époque romaine, se mêlent à la splendeur artistique de l'Italie, créant un équilibre singulier entre l'âme, le corps et l'esprit.



Explorez cette harmonie subtile entre l'expression artistique, la culture profonde et l'invitation à la détente, qui font de l'Italie une destination où l'art, la culture et le bien-être convergent en une expérience extraordinaire.



L'utilisation des eaux thermales s'ancre dans l'histoire de l'Italie depuis des temps immémoriaux. L'Italie, berceau d'une tradition millénaire liée au bien-être, à la santé et u thermalisme depuis l'époque romaine, témoigne de son engagement envers ces valeurs.



Durant des décennies, l'abondance des eaux thermales et minérales, la clémence du climat, la splendeur des paysages et la diversité des sites culturels ont façonné ce pays voisin en une destination privilégiée dans le domaine du tourisme axé sur la santé.



Aujourd'hui, avec plus de 240 stations réparties du nord au sud de la "botte", l'Italie offre une variété de lieux propices à des vacances dédiées à la santé et au bien-être.





Les perles thermales de la Vénétie



Au nord de la botte, la Vénétie, parsemée des villes emblématiques de Venise, Padoue et Vérone, dévoile un véritable trésor thermal. À proximité de Padoue, aux pieds des collines Euganéennes, les Thermes Euganéens se distinguent en tant que plus grands d'Europe, renommés pour leur utilisation innovante de l'eau et de la boue thermale, le Fango.



Issu de l'association entre l'argile des lacs thermaux environnants et l'eau thermale, ce Fango bénéficie de propriétés thérapeutiques uniques, notamment dans le traitement des rhumatismes et des affections respiratoires.



Parmi ces thermes, les Thermes d'Abano et Montegrotto se distinguent, offrant non seulement les bienfaits curatifs du Fango, mais également des soins esthétiques, de détente et de bien-être.



Près de Venise, la station balnéaire de Bibione accueille un centre thermal dédié aux soins beauté et de détente.



Dans la région des petites Dolomites, les Thermes Recoaro se démarquent par leur fangothérapie "ocre", tirant profit d'une eau ferrugineuse recommandée spécifiquement pour l'arthrose et les traitements post-traumatiques, tout en soulageant les problèmes hépatiques.



À l'est de Vérone, dans la cité de Caldiero, les Thermes di Guinone marient les thermes romains de Juno à des installations contemporaines.



Outre les bienfaits détoxifiants, diurétiques et digestifs de ses eaux, ce complexe thermal propose six piscines modernes et un espace de loisirs complet, offrant une expérience thermale complète et revitalisante. Ainsi, la Vénétie se révèle comme une destination privilégiée pour les adeptes de la santé et du bien-être.





Les Lacs Lombards : un écrin naturel du thermalisme italien



La Toscane : sur les traces d’Horace et de Fellini



Plongez dans l'histoire thermale de la Toscane, où les stations de Montecatini et Chianciano évoquent le raffinement et la renommée. Ces lieux, fréquentés par des célébrités telles que Federico Fellini, proposent des eaux dépuratives et curatives.



Explorez les vestiges des thermes romains de Rapolano et découvrez l'influence éternelle des sources chaudes près de Sienne, où les Étrusques et les Romains trouvaient déjà refuge.





L’art du thermalisme sur la Riviera Romagnole



Explorez la Riviera Romagnole, où le mariage du soleil, de la mer et des thermes, crée une symphonie de bien-être. Les Thermes de Rimini, exploitant les propriétés thérapeutiques de l'eau de mer et d'une source thermale salso-bromo-iodique, se dédient aux soins articulaires et respiratoires.



Les Thermes de Riccione, enveloppés dans un parc magnifique, proposent une expérience complète avec une piscine thermale extérieure chauffée et des parcours hydro-revitalisants.





Les trésors thermaux de Tivoli



Près de Rome, la ville de Tivoli séduit avec ses Thermes, oasis de santé et de bien-être. Entourés de quatre piscines extérieures, les Thermes de Tivoli s'étendent sur environ 6.000 m2.



Les sources chargées de carbone et de soufre, provenant des lacs de Regina et de Colonelle, ont conservé leur renommée depuis l'Antiquité. L'eau thermale, à une température constante de 23°C, offre des bienfaits antibactériens et anti-inflammatoires, procurant une détente totale.





Ischia : La perle thermale du Golfe de Naples



Explorez l'île d'Ischia, joyau thermal habité depuis le néolithique. Avec 103 sources thermales réparties sur l'île, Ischia offre une diversité de soins dans des piscines thermales, bains turcs, saunas et spas.



L'activité volcanique du sous-sol produit des eaux thermales et minérales, faisant des Thermes d'Ischia une destination convoitée. Nichés dans un microclimat idéal, ces thermes sont une source inépuisable de l'éternelle jeunesse.





Les Thermes de Castel Pietro : une évasion thermale d’excellence



Le long de la Via Emilia, entre Bologne et Imola, les Thermes de Castel San Pietro offrent une escapade thermale entourée de collines. Connu pour la qualité de ses boues et eaux minérales sulfureuses, ce village historique propose des séjours thérapeutiques et de détente.



Les eaux découvertes dès le Moyen Âge font de Castel San Pietro une destination privilégiée pour régénérer le corps et l'esprit.





Frioul, une destination thermale confidentielle



Dans la région autonome Frioul/Vénétie/Julienne, entre mer et montagne, découvrez des trésors thermiques préservés.



À Grado, les Thermes Marins célèbrent une tradition remontant à l'Empire Austro-Hongrois, offrant une expérience de soins dédiés au bien-être. À Carnia, Arta Terme associe les bienfaits de l'eau de la source Pudia à un climat sain, régénérant corps et esprit.

