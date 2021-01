Article publié le 22/01/2021 à 01:00 | Lu 201 fois Les Rives St-Georges : nouvelle résidence Ovelia à Nancy





Le groupe Ovelia a inauguré en décembre dernier « Les Rives St-Georges », sa nouvelle résidence services pour seniors à Nancy en Lorraine. Cette nouvelle adresse est située sur les berges du bras vert de la Meurthe, rue de Château-Sallins et dispose de 117 logements. Un cadre de vie idéal pour les seniors retraités.

Les résidences services dédiées aux seniors autonomes et semi-autonomes en quête de lien social et d’un habitat plus adapté se développent à la vitesse grand « V » depuis plus d’une dizaine d’années ; avec de nombreux intervenants sur ce marché en pleine expansion.



D’une manière générale, ces résidences qui ont le vent en poupe et offrent confort, services, activités et sécurité, autant de paramètres propices à la sérénité et au bien-vieillir. Une alternative intéressante entre le domicile et la maison de retraite.



Plus que de simples logements, ces résidences sont des lieux de vie ouverts sur le monde où il fait bon vivre et où chacun est libre d’aller et venir et de faire ce qui lui plaît. L’une des dernières en date est celle de Nancy qui a été inaugurée en décembre dernier par le groupe Ovelia. Il s’agit de la première en Lorraine.



Située sur les berges du bras vert de la Meurthe, rue de Château-Sallins, cette résidence dispose de 117 logements, de nombreux espaces communs dédiés au bien-être et des services adaptés. Entièrement adaptés aux gestes du quotidien, les hébergements (du T1 au T3) sont disponibles à la location. Ils proposent cuisine et salle de bains équipées, de nombreux rangements et un dispositif d’appel d’urgence.



Côté équipements, les résidents ont accès à une piscine intérieure chauffée, une médiathèque, un salon de coiffure et un espace fitness. Un restaurant avec terrasse propose également des repas élaborés sur place à partir de produits frais et une salle à manger privative permettra aux résidents de recevoir leurs proches.



Côté services, cette résidence dispose d’un accueil ouvert 7j/7, une présence 24h/24, ainsi que des animations quotidiennes et variées accessibles gratuitement (cours d’aquagym, ateliers créatifs, sorties culturelles, quizz…). De nombreux services à la carte seront aussi proposés pour simplifier le quotidien des résidents : ménage, repassage, livraison de courses, petit bricolage.









