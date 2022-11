Les 1001 vertus du pollen De tous les produits que nous propose l'abeille, le pollen est celui qui se rapproche le plus de son origine végétale. Récolté puis façonné par l'insecte pour les besoins de la colonie, il prend différentes formes : sec ou sous forme de pain d’abeilles... avec des qualités nutritionnelles indéniables ! Le point avec Propalia, spécialiste des produits de la ruche.







Qu’est-ce que le pollen d’abeilles ?

Le pollen est la semence récoltée par les abeilles, transportée sous les pattes postérieures des insectes jusqu’à la ruche.



Une partie est mélangé à du miel et à de la salive, le pollen se transforme en petites pelotes, qui seront ensuite intégrées à la ruche dans des alvéoles spécialement réservées pour cet usage.



Le pollen devient ensuite ce que l’on appelle le « pain d’abeilles » qui se caractérise par une texture compacte, servant de nourriture pour les abeilles nourricières chargées de produire de la gelée royale. Le pollen des abeilles, contrairement au pollen transporté dans l’air, est très rarement allergisant.



Le reste du pollen dit « normal » n’est pas mis en alvéoles, il est récolté à l’entrée de la ruche lorsque les abeilles passent à travers un « peigne » qui fait que les pelotes tombent dans une trappe que l’apiculteur récupère une fois remplie.



De quoi est composé le pollen d’abeilles ?

Comme les autres produits de la ruche comme la propolis, le miel ou encore la gelée royale, le pollen et le pain d’abeilles sont riches en nutriments.



On y retrouve notamment des glucides pour près de la moitié de la composition, des protéines et des acides aminés, des lipides ainsi que des vitamines et des minéraux variés. Le pollen renferme également des antioxydants en petite quantité.



Les bienfaits du pollen

Le pollen, par sa composition riche en nutriments, regorge de bienfaits lorsqu’il est pris en cure en tant que complément alimentaire :

• Les vitamines B1 et C contribuent au fonctionnement normal du métabolisme énergétique et du système nerveux, ainsi que du système immunitaire ;

• La provitamine A contribue au maintien d’une peau normale et au fonctionnement normal de la vision ;

• Les minéraux et acides aminés apportent également de nombreuses propriétés bénéfiques pour l’organisme ;

• Consommé sous forme de cure, le pollen permet de contribuer au bien-être gastro-intestinal.



Si le pollen convient pour toute la famille, il est particulièrement recommandé en cas de fatigue physique ou mentale, ainsi que pendant l’hiver pour contribuer au tonus et à la vitalité.



Comment consommer le pollen d’abeilles ?

Le pollen d’abeilles peut se prendre de façon quotidienne, au petit-déjeuner, dans un yaourt, avec du miel ou accompagné de jus de fruits à raison d’une à deux cuillères à café.



Il est aussi possible de l’intégrer dans des recettes culinaires, notamment pour agrémenter des salades et apporter un peu de texture et de croquant dans les plats.

Article publié le 28/11/2022