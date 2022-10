Article publié le 14/10/2022 à 01:00 | Lu 44 fois Lego, un baby-foot personnalisable conçu à l'origine par un fan





Lego a déjà proposé un baby-foot, mais cet ensemble Lego Ideas amène les choses vers un nouveau Lego. Et, dans le cadre de la série Lego Ideas, l’idée originale est venue d’un fan, Donát Fehérvári, un Hongrois de 16 ans.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Comme beaucoup de grands ensembles Lego récents, il est plutôt cher, atteignant 250 €, mais ce pack de 2.339 pièces est conçu pour être portable (il mesure 41 cm de long et 29 cm de large) et peut donc être emporté pour jouer où bon vous semble. Il sera disponible début novembre.



La conceptrice de chez Lego, Antica Bracanov, a été chargée de concrétiser l’idée. Elle a déclaré que « le design de Donat défendait des émotions que les fans ressentaient lorsqu’ils regardent des matchs de football. Au sein du groupe Lego, nous sommes incroyablement fiers d’avoir donné vie à cet ensemble, permettant aux fans d’échanger des chaussures de football contre des briques et d’être inspirés pour participer au jeu, pour l’amour du jeu ».



Chaque équipe possède cinq joueurs que vous pouvez créer en choisissant parmi 60 éléments différents avant de participer à un match. Au total, 22 figurines différentes peuvent être construites pour jouer, avec une gamme de coiffures, d’expressions faciales et de tons de peau.



La vidéo de lancement de Lego pour ce nouvel ensemble oppose la légende du foot Thierry Henry et la star de Manchester United et d’Angleterre Marcus Rashford.



