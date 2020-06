Article publié le 26/06/2020 à 07:34 | Lu 201 fois Le rêve de Tina, 98 ans de s'entretenir avec Michel Drucker s'est réalisé !





En voici une bonne idée ! En effet, Silver Alliance a mis en place il y a quelques mois, le concept Rêves de seniors qui vise à permettre à une personne âgée de réaliser l’un de ses rêves les plus chers. Le dernier en date a permis à Tina, 98 ans, de s’entretenir avec Michel Drucker !





Désormais, ce concept est également appliqué aux personnes âgées grâce à cette opération baptisée « Rêves de seniors » mise en place le 15 novembre dernier par ce spécialiste de l’aide à domicile. Plus concrètement, il s’agit de permettre à des ainés de réaliser le rêve de leur vie.



Comme le souligne Benjamin Zimmer patron de Silver Alliance : « C’est bien connu, il n’y a pas d’âge pour rêver et ce n’est pas parce qu’on a déjà parcouru une bonne partie de sa vie que l’on doit s’interdire d’avoir encore des rêves, au contraire ! (…) C’est pourquoi nous avons eu l’idée de lancer l’opération « rêves de seniors ». Sur chaque salon, lors de chaque conférence, dans tous les territoires, nous recueillerons des dizaines, voire des centaines de rêves de seniors et nous ferons tout pour leur donner vie ! ».



Cette fois-ci, c’est Tina qui a réalisé son rêve ! Celui de pouvoir échanger avec Michel Drucker, son animateur préféré qui est par ailleurs, très impliqué dans la lutte contre l’isolement des ainés, il suffit de se souvenir de son action durant le confinement…



Ainsi, le 22 avril dernier, Tina a eu la chance de s’entretenir par téléphone avec son idole, Michel Drucker dont elle suit l’émission Vivement Dimanche depuis plus de vingt ans. Ce jour-là, à dix heures du matin, le téléphone de Tina a sonné avec à l’autre bout du fil... l’animateur !



« J’aime beaucoup Michel Drucker. Je regarde l’émission Vivement Dimanche tous les dimanches après-midi. Je ne pourrais pas vous dire depuis quand je la regarde, mais ça fait des années et des années. Elle est vraiment formidable cette émission ! », confie Tina, qui fêtera ses 99 ans en novembre prochain.



Et d’ajouter : « je ne réalise toujours pas que Michel Drucker m’a appelé ! Il est très sympa ! ». L’échange a été immortalisé par Emmanuelle, l’aide à domicile de Tina et s’est même conclu sur une

rencontre à venir.



Interroger les plus âgés d’entre nous sur leurs rêves et les aider à les réaliser loin d’être un acte anodin est un acte militant. Pourquoi ? Parce que le fait même de poser la question revient à considérer les plus âgés comme tout un chacun, des êtres doués de désirs, de projets et de choix. Une bien belle idée !



Depuis quelques jours, le site On connaissait le principe pour des enfants malades qui souhaitaient réaliser le rêve de leur vie…Désormais, ce concept est également appliqué aux personnes âgées grâce à cette opération baptisée «» mise en place le 15 novembre dernier par ce spécialiste de l’aide à domicile. Plus concrètement, il s’agit de permettre à des ainés de réaliser le rêve de leur vie.Comme le souligne Benjamin Zimmer patron de Silver Alliance : « C’est bien connu, il n’y a pas d’âge pour rêver et ce n’est pas parce qu’on a déjà parcouru une bonne partie de sa vie que l’on doit s’interdire d’avoir encore des rêves, au contraire ! (…) C’est pourquoi nous avons eu l’idée de lancer l’opération « rêves de seniors ». Sur chaque salon, lors de chaque conférence, dans tous les territoires, nous recueillerons des dizaines, voire des centaines de rêves de seniors et nous ferons tout pour leur donner vie ! ».Cette fois-ci, c’est Tina qui a réalisé son rêve ! Celui de pouvoir échanger avec Michel Drucker, son animateur préféré qui est par ailleurs, très impliqué dans la lutte contre l’isolement des ainés, il suffit de se souvenir de son action durant le confinement…Ainsi, le 22 avril dernier, Tina a eu la chance de s’entretenir par téléphone avec son idole, Michel Drucker dont elle suit l’émission Vivement Dimanche depuis plus de vingt ans. Ce jour-là, à dix heures du matin, le téléphone de Tina a sonné avec à l’autre bout du fil... l’animateur !« J’aime beaucoup Michel Drucker. Je regarde l’émission Vivement Dimanche tous les dimanches après-midi. Je ne pourrais pas vous dire depuis quand je la regarde, mais ça fait des années et des années. Elle est vraiment formidable cette émission ! », confie Tina, qui fêtera ses 99 ans en novembre prochain.Et d’ajouter : « je ne réalise toujours pas que Michel Drucker m’a appelé ! Il est très sympa ! ». L’échange a été immortalisé par Emmanuelle, l’aide à domicile de Tina et s’est même conclu sur unerencontre à venir.Interroger les plus âgés d’entre nous sur leurs rêves et les aider à les réaliser loin d’être un acte anodin est un acte militant. Pourquoi ? Parce que le fait même de poser la question revient à considérer les plus âgés comme tout un chacun, des êtres doués de désirs, de projets et de choix. Une bien belle idée !Depuis quelques jours, le site www.revesdeseniors.fr est en ligne pour permettre aux seniors d’y déposer leur rêve et de peut-être le voir se réaliser…











Dans la même rubrique < > Wang Biyun : les vidéos d'une danseuse chinoise de 78 ans font le tour des réseaux sociaux Hamako Mori, 90 ans : la "gameuse" la plus âgée au monde Bob Weighton : le doyen de l'humanité vient de disparaitre à l'âge de 112 ans