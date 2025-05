Le projet de Patrick pour sa retraite ? Ouvrir deux studios de bien-être Après plus de 35 ans passés dans la restauration collective, dont une large partie dédiée aux cuisines hospitalières, Patrick Gentet, une soixantaine d’années, aurait pu choisir une retraite paisible. Oui mais à l’approche de ce tournant de vie, il a décidé de faire tout l’inverse : en effet, il vient de se lancer un nouveau défi en ouvrant son propre studio bien-être et devenir entrepreneur ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le 16/05/2025





Une solution intéressante pour les quinquas dont les entreprises –à tort-, ne veulent pas et pour les sexas qui n’ont pas forcément envie d’une retraite plan-plan à la maison.



C’est exactement le cas de Patrick Gentet. « C’était un vrai saut dans le vide. Tout mon entourage me disait que c’était de la folie de se lancer si tard. Mais au fond de moi, j’en avais envie. Je voulais rester actif, utile, et surtout me lancer dans quelque chose qui a du sens pour moi ».



Patrick a longtemps travaillé au service des établissements de santé –à Toulon, Évreux, Chartres, mais aussi au Liban– en tant que spécialiste de la restauration hospitalière. Un parcours rigoureux, exigeant, mais profondément humain. En parallèle, le sport a toujours occupé une place importante dans sa vie personnelle.



Client régulier chez Iron Bodyfit (des salles de sport) bien avant de songer à la franchise, il connaissait déjà les bénéfices du concept et l’accompagnement proposé.



Cette proximité avec la marque, combinée à son goût pour le challenge, l’a convaincu de se lancer malgré les réticences de son entourage.



Un an avant de quitter officiellement la vie salariée, Patrick franchit le pas et ouvre son premier studio Iron Bodyfit. Accompagné à chaque étape par le réseau, il découvre une autre manière de prendre soin des gens : via le bien-être, la forme et l’écoute.



Fier de son premier succès, Patrick ne compte pas s’arrêter là. Il prévoit l’ouverture de son deuxième studio à Brive, dans la zone ouest de la ville, mi-septembre 2025. Le bail est signé, les travaux sont en cours et le financement est validé.



