EMS : une technologie bien-être qui répond aux besoins de tous, même des seniors Le saviez-vous ? L’EMS (Electro-Myo-Stimulation) n’est pas exclusivement réservé aux sportifs, bien au contraire. C’est un véritable allié pour la santé et le bien-être de tous, quel que soit l'âge ou le niveau d'activité physique. Et convient même aux seniors. D’autant que l’EMS est encadré par un coach qui sait adapter le programme en fonction des besoins de la personne. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 7 Janvier 2025

Une fois l’euphorie des fêtes de fin d’année passée, le manque de luminosité en hiver et les journées courtes ont bien souvent raison du moral de nombreuses de personnes.



La "déprime hivernale" comme on l’appelle, n’est pas un mythe ! Non, elle touche même des millions de personnes chaque année avec à la clé, une recrudescence des syndromes dépressifs et des troubles du sommeil.



Il existe pourtant une solution simple et efficace : prendre du temps pour soi. Au-delà des petits plaisirs simples, pratiquer une activité physique est bénéfique pour retrouver sa vitalité et le moral.



Plutôt que de se lancer dans des abonnements à la salle de sport, difficiles à tenir sur la durée (culpabilité = stress = mauvaise image du soi = baisse de moral), la technologie EMS s’avère être une bonne alternative surtout pour les personnes sédentaires, les sportifs non aguerris et ceux qui manquent de temps.



Une séance de 25 mn/semaine équivaut à 4h de renforcement musculaire. Une solution idéale donc, puisqu’elle ne chamboule pas les emplois du temps déjà chargés !



Le principe est simple, la tenue d’électrostimulation envoie de légères pulsations électroniques sur les muscles qui seront donc notifiés. Petit à petit la masse musculaire se développe et, par extension, le métabolisme de base augmente. En clair, l’EMS n’aide pas à maigrir mais à transformer la graisse en muscles.



L’importance de la pratique physique régulière d’exercice ne change pas avec l’âge. La fonte musculaire est un processus naturel qui entraîne de nombreux inconvénients comme la réduction de l’efficacité du système immunitaire, la perte de mobilité à cause des muscles fragilisés, l’augmentation du risque de fracture etc. L’EMS est une bonne solution car elle est sans impact articulaire et des résultats peuvent être observés dès les premières séances



Plus concrètement, pour les seniors, les avantages sont : un gain de tonicité musculaire, une réactivation du métabolisme, une diminution des douleurs articulaires et un gain en souplesse et coordination des mouvements.







