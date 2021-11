Article publié le 18/11/2021 à 01:00 | Lu 85 fois Le point sur la cervicalgie avec l'Association française de chiropraxie





La cervicalgie aigue se caractérise par des douleurs fortes et/ou handicapantes au niveau du cou. Ses causes comme ses symptômes sont diverses.

Comment fonctionne le cou ?

Le cou, également appelé rachis cervical, commence à la base du crâne et contient sept vertèbres. Ces vertèbres sont naturellement séparées par des disques et reliées entre elles par des ligaments et des tendons.



Le cou supporte à lui seul le poids de la tête soit environ 5 kg. Surtout, le rachis cervical assure la mobilité de la tête dans presque toutes les directions, cette flexibilité peut rendre le cou particulièrement sensible à la douleur et aux blessures, au niveau des muscles, des tendons, des ligaments ou des disques vertébraux.



Quelles sont les causes et les symptômes de la cervicalgie ?

On distingue trois types de cervicalgie. Les cervicalgies communes, les cervicalgies liées à un traumatisme et les cervicalgies symptomatiques. Ce que l’on appelle torticolis est l’une des manifestations des cervicalgies, qui ne trouvent pas leur origine dans un traumatisme ni dans une maladie pouvant générer une telle douleur.



Parmi les cervicalgies communes, on distingue trois types :

La cervicalgie posturale de l’adulte

Qui trouve son origine dans la vie quotidienne. Anxiété, posture inadaptée au travail ou durant les loisirs suffisent à l’expliquer. La douleur affecte l’arrière du cou, le milieu du dos et les épaules. Le cou demeure toutefois mobile.



Les cervicalgies des sujets âgées

Les douleurs trouvent leur origine dans la dégénérescence articulaire, telle l’arthrose, et réduisent la mobilité du cou.



Le torticolis

Qui correspond à un épisode de douleur aigue, débute brutalement, souvent la nuit. Il est généralement lié à un mouvement brusque ou à une mauvaise position maintenue trop longuement. Il provoque une douleur vive et une perte significative de la mobilité du cou.



Pourquoi consulter un chiropracteur ?

Au terme d’un interrogatoire et d’un examen physique précis, et le cas échéant après présentation d’images médicales, le chiropracteur est susceptible de prodiguer des manipulations vertébrales, dites ajustements chiropratiques. Ces manipulations permettent d’améliorer la mobilité du rachis cervical et de diminuer les sensations de tensions et la douleur.



Le chiropracteur dispense par ailleurs des conseils posturaux de nature à prévenir un nouvel épisode douloureux.



Comment soulager la cervicalgie ?

Faire attention en utilisant son portable

On ne s’en rend souvent même pas compte mais maintenir son téléphone dans le cou, en le maintenant entre la tête et l’épaule, aggrave la douleur lorsque que nous conversons. De la même manière, se tenir la tête penchée en avant pour consulter son téléphone ou une tablette est dangereux, on parle de text-neck.



Aller à la piscine

Être simplement debout, dans l’eau à hauteur du cou, et se mouvoir sans nager est susceptible d’atténuer les tensions. Si vous préférez nager, efforcez-vous de nager la tête sous l’eau, de sorte à maintenir un bon alignement des vertèbres cervicales. Baignez-vous dans une eau assez chaude de sorte à ce que vous ne vous contractiez pas.



Réaliser régulièrement des exercices

En fonction de vos symptômes et pathologies particulières, votre chiropracteur pourra vous proposer un protocole d’étirements ou de renforcements adapté à vos besoins.









