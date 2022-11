Le point sur l'électrostimulation à visée vasculaire L’électrostimulation est une technique qui s’est d’abord développée dans le domaine médical et principalement dans celui de la rééducation. Elle possède aujourd’hui de nombreuses indications dont certaines comme le travail musculaire, le soulagement de la douleur et des tensions musculaires ou l’activation de la circulation sanguine. Le point avec Compex, spécialiste des appareils d’électrostimulation et de rééducation, sur l’électrostimulation à visée vasculaire.







Le symptôme des jambes lourdes est une sensation pénible et/ou douloureuse que toutes les femmes connaissent bien pour y être confrontées à des fréquences variables tout au long de leur vie.



En effet, les variations hormonales qui rythment la vie des femmes fragilisent les parois des veines ainsi que les valvules, sortes de clapets antiretour jouant un rôle essentiel pour le retour veineux.



Il est fréquent et même habituel pour la femme, que les troubles du retour veineux deviennent plus fréquents ou plus prononcés à partir de la ménopause.



L’homme, lui, ne découvre en général les problèmes veineux qu’à partir de la soixantaine et lors des circonstances délétères bien connues : chaleur et stations debout ou assise prolongées.



Lorsque ces sensations pénibles de lourdeur et de tension dans les jambes apparaissent, deux solutions simples peuvent être préconisées : placer les jambes en position surélevée ou aller marcher une demi-heure.



La première solution consiste à inverser le rôle de la pesanteur, qui au lieu de constituer une résistance à la remontée du sang dans les tuyaux veineux, devient un allié en favorisant l’écoulement du sang veineux vers le cœur.



Pour la deuxième solution, c’est le pompage musculaire qui est activé puisqu’en effet, à chaque pas,

les contractions des muscles de la jambe et notamment ceux du mollet compriment les grosses veines

profondes et propulsent le sang vers le cœur.



L’avantage des produits de la marque est d’être capable de combiner les deux solutions en réalisant la séance d’électrostimulation avec les jambes surélevées. L’activité musculaire induite par la stimulation assure un pompage veineux dont l’efficacité est multipliée par la position en déclive qui favorise également le retour sanguin.

