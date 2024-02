Le livre de l'Equilibre, programmes et exercices par le Dr Bernadette de Gasquet et Pascal Floyrac

On le sait, les chutes chez les seniors peuvent avoir des conséquences dramatiques, voire même fatales dans certains cas. Dans ce contexte, on comprend toute l’importance de la prévention, notamment pour les ainés vivant seuls à domicile.



L’idée de ce livre intitulé Le livre de l’Équilibre, programmes et exercices est donc de prévenir les chutes. Comment ? En travaillant votre équilibre ! Pour ce faire, Pascal Floyrac, coach et préparateur sportif depuis plus de trente ans, a conçu un programme d’exercice se basant sur la méthode de du docteur Gasquet, illustré pas à pas.



Dans la pratique, vous aller gagner en mobilité et en contrôle, diminuer le risque de blessure, améliorer la justesse de vos mouvements et augmenter la stabilité globale de votre corps.



Ce livre est par ailleurs enrichi la contribution scientifique, les exercices exclusifs et les conseils du docteur Bernadette de Gasquet, médecin et professeur de yoga.



*Elle est l’auteur de nombreux best-sellers, notamment Abdominaux, arrêtez le massacre, Pour en finir avec le mal de dos, Yoga sénior, ainsi que J’aime pas courir.