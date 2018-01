Article publié le 08/01/2018 à 11:45 | Lu 167 fois Le jeûne chamanique (livre) Les éditions Vega viennent de publier un ouvrage intitulé Le jeûne chamanique (105 pages ; 8.90 euros). Ce livre de Lisa Biritz revient en détail sur une méthode spirituelle et ancestrale qui permet de se réconcilier avec son corps et perdre du poids.

De nombreuses études le montrent… Réduire les apports caloriques en mangeant moins améliorent la santé ; d’aucuns disent même que cela permettrait de ralentir le vieillissement. A condition, bien évidemment, de le faire dans les bonnes conditions. C’est ce que propose cet ouvrage de Lisa Biritz qui a suivi les enseignements de Sandra Ingerman, l’une des spécialistes de ces questions.



On ne va pas se le cacher, pour les plupart des êtres humains, manger est un véritable plaisir des sens, pour autant, il s’avère que ne pas manger –ne serait-ce qu’une journée- l’est tout autant. Faites-en l’expérience. Essayez de passer vingt-quatre heures le ventre vide en ne buvant qu’une eau fraîche, qui rince et purifie tout en mettant le système digestif au repos.



Ce livre ne propose pas un régime minceur traditionnel comme on en voit régulièrement dans la presse après les fêtes de fin d’années. D’ailleurs, on n’y compte aucune calorie. Même si en suivant les conseils de ce livre, vous allez perdre des kilos superflus, mais vous allez aussi et surtout améliorer votre santé, votre énergie et votre sérénité. Car il repose sur des méthodes spirituelles chamaniques ancestrales.



« Grâce à des exercices adaptés au quotidien, vous allez recréer le lien corps-esprit essentiel à votre équilibre. Vous apprendrez à intégrer le jeûne dans votre vie, sans risque et à votre rythme, à ritualiser sa pratique, à respirer, à détoxifier vos pensées et sentiments, à développer la nourriture de l’âme tout en continuant à manger sainement et avec plaisir » assure l’éditeur dans son communiqué.



Alors, vous êtes prêts à tenter l’expérience du vide ? Du ventre vide, bien sûr !