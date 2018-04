Article publié le 19/04/2018 à 01:00 | Lu 29 fois Le groupe Colisée se lance dans la construction de trois maisons de retraite à Turin Déjà présent dans le Piémont, le groupe de maisons de retraite Colisée poursuit son développement en Italie avec le lancement de la construction de trois établissements à Turin. Précisons que l’Italie et notamment l’Italie du nord offre des perspectives particulièrement favorables sur le secteur des maisons de retraite avec une hausse de 30% des personnes âgées de plus de 80 ans dans les dix prochaines années et un taux d’équipement encore faible.

L’Italie est l’un des pays les plus « vieux » d’Europe avec l’Allemagne et l’Espagne. Rappelons qu’en 2014, pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance était la plus élevée en Espagne et en Italie avec 86 ans ; et pour les hommes, elle culminait en Italie et à Chypre avec 81 ans.



Or, il se trouve que chez nos voisins transalpins, le nombre de maisons de retraite n’est pas suffisant ; c’est un pays où les traditions familiales ont fait que, pendant longtemps, les enfants et petits-enfants s’occupaient de leurs ainés, mais comme partout, les temps changent.



Dans ce contexte démographique, la région du Piémont et les autorités locales ont relancé un programme de développement des capacités d’accueil en délivrant de nouvelles accréditations. Colisée, au travers de sa filiale locale ISénior, s’inscrit dans ce mouvement d’accroissement de l’offre à destination des personnes âgées dépendantes.



Ainsi, trois nouveaux établissements verront le jour dans les années à venir. Les résidences de 120 lits chacune, ouvriront respectivement pour l’automne 2019, à Orbassano, commune située dans la première couronne au sud-ouest de Turin, au deuxième semestre 2020 à la Strada Settimo et au deuxième semestre 2021 au Corso Marche.



Colisée entend devenir à terme un opérateur majeur dans cette région de l’Europe, avec de nouvelles créations d’établissements à l’étude dans les régions du Piémont, de la Lombardie et de la Vénétie. Le groupe possède actuellement 104 établissements en France, Italie et Espagne, soit 8.216 lits et près de 70 agences de services à domicile en France.