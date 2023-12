Le café, une boisson aux multiples bienfaits pour la santé Le café que l'on sert dans les tasses du matin et qui éveille les sens, est plus qu'une simple source de plaisir et de réconfort. En effet, on le sait, cette boisson à l’odeur puissante et aux arômes envoûtants se révèle être un allié précieux pour notre santé et notre bien-être. Loin de n'être qu'un stimulant, le café pourrait bien s’avérer un véritable élixir de longévité.







Cela fait déjà quelques années qu’on le sait. Les bienfaits du café pour la santé sont multiples et variés.



D'après une étude menée par des chercheurs de l'Université de Stanford, la consommation régulière de café, que l’on peut préparer sur une



De fait, les polyphénols contenus dans le café auraient la capacité de ralentir ce processus de dégénérescence musculaire en agissant comme de puissants antioxydants.



Par ailleurs, le café aurait également un impact positif sur la longueur des télomères, ces petits fragments d'ADN situés aux extrémités de nos chromosomes qui sont en cause dans la maladie d’Alzheimer.



Selon une étude de l'Université de Californie, une consommation régulière de café pourrait augmenter la longueur de ces télomères, ce qui aurait pour effet de ralentir le vieillissement cellulaire de nos petites cellules grises.



Le café, un véritable allié pour le moral

Mais les bienfaits du café ne se limitent pas à notre corps. Cette boisson serait également bénéfique pour notre moral. Ce, quelques soit son mode de préparation.



Une étude menée par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) a révélé que la consommation de café pouvait avoir un effet protecteur contre la dépression.



Les personnes qui consomment du café régulièrement seraient ainsi moins sujettes à la dépression que celles qui n'en consomment pas.



Le café, une boisson qui favorise le bien-vieillir

Enfin, le café serait également un allié précieux pour favoriser le bien-vieillir. Selon une étude de l'Université de l'Illinois, la consommation de café pourrait avoir un effet bénéfique sur notre longévité.



Les personnes qui consomment du café régulièrement auraient donc une espérance de vie plus longue que celles qui n'en consomment pas.



En somme, le café est bien plus qu'une simple boisson. C'est un véritable élixir de longévité, qui agit à la fois sur notre corps et notre esprit.



Article publié le 07/12/2023 à 08:46 | Lu 68 fois



