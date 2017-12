Article publié le 11/12/2017 à 12:26 | Lu 148 fois Le Reiki contre la douleur et pour se relaxer et méditer Voici une pratique encore très peu connue en France. Le Reiki est une approche non-médicale « par le toucher » centrée sur le mieux-vivre de chacun qui permet de se relaxer et de méditer et de faire émerger in fine, durablement les potentiels intrinsèques de la personne. Explications.





La Reikiologie est une méthode douce et naturelle qui peut avoir de multiples avantages : tout d’abord, son approche corps-esprit aux effets anti-stress permet de prendre en charge la personne au niveau des aspects douloureux du corps et de l’esprit.



Elle est basée en partie sur la méditation du praticien et permet la libération des tensions émotionnelles telles que l’anxiété ; elle est aussi basée sur la détente du corps et apporte à la personne une relaxation musculaire qui lui permet de lâcher prise avec ses douleurs. Enfin, son champ d’application étant très large, elle s’adresse à de nombreuses personnes qui peuvent souffrir de troubles du sommeil ou de douleurs comme les fibromyalgies par exemple !



Sur le plan corporel et énergétique, les Reikiologues disposent de techniques énergétiques pour que la personne se détende face à ses douleurs, qu’elles soient d’ordre musculaire, tendineux, articulaire, osseux. Ces spécialistes de l’accompagnement individualisé mettent en place un protocole entièrement adapté à la personne et à l’intensité de ses douleurs.



Important : il faut savoir que la Reikiologie n’est pas une pratique de soin, mais de prévention. Seule la régularité permet de se sentir mieux au fil du temps. Il n’y a pas de séance miracle ou de problème résolu en une seule séance. Pour des personnes sujettes à de fortes douleurs, un accompagnement approprié se fera dans un premier temps, à raison d’une fois toutes les 3 semaines. Cela reste une moyenne.



Un entretien spécifique avec le Reikiologue permet à la personne de définir l’intensité des douleurs. Puis, en cas d’intensité élevée, une fréquence est convenue ensemble : de deux fois par mois jusqu’à une fois par semaine. Ensuite, au fil du temps, la personne allant mieux peut espacer les séances.

On remarque qu’en règle générale, les douleurs diminuent en intensité et en fréquence. Cela permet à chacun de vivre normalement sa vie, même avec une maladie.



Les Reikiologues sont regroupés au sein de la Fédération Française de Reiki Traditionnel et ont été validés à la fois par un organisme de formation professionnelle, l’Institut de Reiki et aussi par Dekra Certification, un organisme international certificateur, qui une fois les professionnels avec leur diplôme en poche, valide leur pratique de terrain et savoir-être, avant de leur délivrer le titre de Reikiologue.



Durée des consultations : 1 heure.

Tarif : entre 40 et 70 euros, selon les régions et les compétences validées.



