Le Printemps est là, le champagne aussi ! Finie la grisaille de l’hiver, les jours trop courts et les semaines sans soleil. Le printemps est de retour avec des envies festives de week-ends en famille ou entre amis. Le printemps, c’est aussi la saison des mariages et des baptêmes. Autant d’occasions où le champagne trouve une place privilégiée. Voici quelques suggestions qui sauront égayer vos fêtes printanières et de début d’été. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 01/04/2025

Une sélection courte au regard des près de 400 maisons de champagne et 125 coopératives existantes. Grandes marques ou petits producteurs, nous avons choisi aujourd’hui des produits que l’on trouve régulièrement chez tous les cavistes.





Palmer & Co Blanc de Blancs 2018



Nous débuterons avec un Palmer Blanc de Blancs millésimé 2018. Un vin en 100% chardonnay. Des raisins provenant à 72% de la montagne de Reims et à 28% des côteaux du sézannais.



Un assemblage qui offre tonus et précision dès la première dégustation. La robe pâle est d’une belle pureté, laisse monter un joli chapelet de bulles et annonce un nez d’une belle fraîcheur avec une touche délicate d’agrume.



En bouche, le chardonnay offre une rondeur fruitée que le dosage de sucre à 6,5g/l souligne avec élégance. Dans son millésime 2018, ce blanc de blancs bénéficie d’une année remarquable grâce aux meilleures conditions climatiques possibles pour la région de Champagne. Palmer & Co Blanc de Blancs 2018, prix environ 60€.





Pommery Apanage 1874



Autre grande maison, Pommery avec cet Apanage 1874, propose un champagne brut élaboré à partir de vins des millésimes 2018 en majorité ainsi que de 2015, 2012 et de vins de réserve.



Avec un assemblage de chardonnay en majorité, ainsi que de pinot noir et de grands meuniers. Avec un dosage réduit, il correspond parfaitement au goût actuel en matière de champagne. On aime sa robe légèrement dorée mise en valeur par la finesse de ses bulles.



Le nez offre une fraîcheur où les fleurs blanches se mêlent à des notes d’agrumes. En bouche, ce Pommery Apanage révèle une belle complexité avec en attaque des touches de fruits blancs soutenues par une légère minéralité. La finale, souple et longue, apporte des notes d’agrumes rafraîchissantes. Pommery Apanage brut, prix environ 65€.





Veuve Cliquot brut



Avec ce champagne, on est en terrain connu. Sa bouteille habillée de son étiquette orange a fait le tour du monde et accompagne bien souvent de grands évènements médiatiques.



Notamment les différentes courses automobiles et hippiques du domaine de Goodwood où le Duc de Richemond confie à la maison Veuve Cliquot la gestion des espaces d’hospitalités répartis au fil des activités.



Un champagne qui rassure et qui convient idéalement à de grandes réunions de famille. Mais cette année, il faut aussi compter sur la cuvée de prestige Grande Dame 2018. Un vin qui met en exergue le pinot noir.



On est dans le cas de cette cuvée avec un assemblage à 90% de pinot noir et 10% de chardonnay. Veuve Cliquot Brut environ 43€ et cuvée Grande Dame 190€.





Vranquen Diamant Millésime 2014



Autre cuvée de prestige, la cuvée Diamant de Vranken offre également un grand moment de plaisir lors de sa dégustation.



Pour ce millésime 2014, Vranken a privilégié un assemblage à 100% chardonnay de trois grands crus de la côte des blancs, Avize, Cramant et le Mesnil-sur-Oger.



2014 n’a pas été une année facile entre un printemps plein de soleil, un été pluvieux et frais et une récolte sous un temps d’exception. Le résultat détermine un vin complexe et bien conçu.



Présenté dans un flacon translucide au corps taillé comme un verre de cristal, on découvre directement l’or jaune de sa robe qui laisse s’échapper des chapelets de fines bulles dès que l’on débouche la bouteille.



Le nez délicat laisse monter des touches de fleurs d’acacia et d’agrumes tandis qu’en bouche c’est une fraîcheur minérale qui s’offre en priorité avant de laisser venir des notes d’agrumes confites qui restent présentes dans une belle finale.



Au-delà de l’apéritif, le Vranken Diamant 2014 est un vin de gastronomie qui saura mettre en valeur un homard ou un poisson de belle origine comme des filets de soles. Vranken Diamant Millésime 2014, 76€.



Nous terminerons cette rubrique avec deux champagnes rosés. Souvent plébiscités par les femmes, considérés subjectivement comme plus doux à la dégustation, les champagnes rosés ont désormais toutes leurs places dans les soirées où ils apportent une touche plus luxueuse.





Palmer rosé solera



Pour son champagne rosé, Palmer a adopté le principe de la solera. Une méthode utilisée principalement par les producteurs de Porto ou encore, de certains rhums qui consiste à empiler un certain nombre d’étage de barriques, de remplir celles du haut de la pile puis de soutirer le vin de la pile du bas en remplissant au fur et à mesure les étages intermédiaires.



On créé ainsi une réserve perpétuelle de vins rouge qui peut se prolonger sur plusieurs dizaines d’années.



Dans les cas de ce Palmer rosé, on a un assemblage de 45-50% de chardonnay, de 35-40% de pinot noir, et 15-20% de meunier avec l’utilisation des millésimes 2020, 2018, 2016 et 2015 en vins de réserves pour 30-35%, de 8-9% de la réserve solera de vins rouge le solde étant constitué de la vendange 2021.



Le dosage en sucre est fixé à 6-7gr/l. Fruités avec des arômes de fraises, il s’agit d’un vin idéal pour un apéritif lors d’une belle soirée d’été. Environ 49€ chez les cavistes.





Gosset Grand Rosé



Pour ce vin élégant, la maison Gosset a privilégié un assemblage où le chardonnay est majoritaire avec un complément de pinots noirs vinifiés en blanc et en rouge. La robe est saumonée avec le reflet des bulles qui dynamise l’ensemble.



Au nez, c’est la fraise et les agrumes qui ressortent en priorité. En bouche, les fruits rouges apportent une touche ronde et minérale tout en conservant de la délicatesse. Le dosage à 8 g/l conviendra à ceux qui redoutent la sécheresse des bas dosages. Environ 60€ chez les cavistes.





Joël Chassaing-Cuvillier

















