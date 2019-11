Article publié le 29/11/2019 à 01:00 | Lu 58 fois Le Petit Larousse des Cigares Pour briller dans les dîners en ville et mettre en avant votre culture sur l’univers du cigare, ce livre vous sera indispensable. Art de vivre pour ses amateurs ou attribut ostentatoire pour ses détracteurs, le cigare est tout cela à la fois. Mais il est aussi le témoin d’une culture ancestrale et le moyen de subsistance de centaines de torcedor et aussi de paysans.

Tout au long des 350 pages de cet ouvrage, on découvre l’histoire du cigare mais surtout, on pénètre dans le cœur du cigare en parcourant ses principaux terroirs d’origine, la culture de ses différentes variétés de tabacs et surtout, les secrets de sa conception.



Un voyage qui nous fait parcourir Cuba, la République Dominicaine ou encore, le Honduras. Les néophytes trouveront les meilleurs conseils pour le choix et la conservation de leurs cigares. La coupe ou l’allumage faisant aussi partie d’un apprentissage élémentaire et indispensable.



Vient ensuite quelques conseils sur les accords cigares/boissons. Qu’elles soient alcoolisées ou non. Le thé est un excellent compagnon tout comme un cacao légèrement amer.



Après la découverte didactique de cet univers vient ensuite une partie encyclopédique où Guillaume Tesson nous présente un panorama de 155 cigares qui sera notre guide pour nos futurs achats. Mais avant de s’attaquer à cette partie, il conviendra de se plonger sérieusement dans lexique.



Le monde du cigare à en effet un vocabulaire dédié qu’il est nécessaire de connaître pour mieux appréhender cet art de vivre. Souvent solitaire, le plaisir du cigare se pratique dans un environnement de calme et de quiétude. Il demande aussi une tolérance de la part de ceux qui, dans votre entourage, ne fument pas. Le cigare est un luxe qui se partage dans la convivialité.



Joël Chassaing-Cuvillier











