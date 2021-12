Article publié le 02/12/2021 à 10:53 | Lu 180 fois Le Mans : un calendrier senior singulier, original et débordant de vie





Ce calendrier est l’aboutissement d’un projet collectif* qui a permis à des seniors de se retrouver ensemble autour de la photographie et de la chanson. Un résultat singulier, étonnant et surtout, débordant de vie !

Après écoute, douze morceaux ont été choisis. Ils ont servi de prétexte à des mises en scène décalées, inspirant les images pleines de vie illustrant cette année à venir, 2022.



L’idée de ce projet étant, par le prisme de ces ateliers, de permettre la rencontre, le partage, l’échange et de conforter la confiance et l’estime de soi, tout en luttant contre l’âgisme.



Dans un premier temps, « nous avons réuni dans une des salles de la résidence Seniors La visitation, un public de personnes âgées, une comédienne (Rachel Fouqueray), un photographe (Laurent Delhaye), la responsable d’Alliance Vie - Le Mans (Chantal Gillard) et une animatrice de la résidence senior (Alexia Richard) » indiquent les responsables de ce projet.



Et de poursuivre : « nous avons écouté des chansons et chanté autour d’un goûter. Ensuite, sur d’autre séances, nous avons choisi les chansons qui parlaient le plus au public senior et qui nous semblaient pouvoir illustrer notre calendrier. Ensemble, nous avons développé les idées d’images en s’inspirant des morceaux et en cherchant un décalage certain afin de rendre ce calendrier un peu magique, un peu surréaliste et surtout plein de vie ».



L’étape suivant consistait à réaliser les images. Pendant que Rachel Fouqueray s’occupait des costumes et de donner les consignes de pose, Laurent Delhaye prenait les participants en photo dans un studio qu’il installait à chaque séance. Après cette dizaine de séances, Laurent Delhaye a réalisé les montages des photographies et la mise en page du calendrier.



*Projet porté par Alliance vie, aide à domicile - Le Mans soutenu par la Conférence des financeurs (présidée par le Dpt de la Sarthe) et en partenariat avec la Résidence Services Seniors La visitation.









