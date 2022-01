Article publié le 28/01/2022 à 02:08 | Lu 121 fois Le CBD est-il bénéfique -ou pas- à la santé des seniors ?





L'usage du cannabis à des fins médicales fait l'objet de maints débats au sein de la sphère scientifique et médiatique. Diverses études semblent pourtant attester des vertus thérapeutiques des produits à base de CBD, et tout particulièrement sur l'organisme des seniors.

Quelles sont les différences entre le CBD et le THC ?

Deux des molécules qui constituent le cannabis focalisent l'attention du grand public et des médias. Il s'agit du THC (tétrahydrocannabinol) et du CBD ou cannabidiol.



Contrairement à la première qui est responsable des effets psychoactifs du cannabis, tels que l'angoisse ou le sentiment d'euphorie, le CBD n'a pas d'effets secondaires délétères sur l'organisme.



Au contraire, plusieurs études scientifiques conduites à ce jour ont mis en avant les multiples vertus du cannabidiol. Pour répondre à une demande croissante, maintes boutiques physiques ou en ligne dédiées à la vente de cannabidiol ont fleuri en France.



En conformité avec la loi française, elles proposent aux acheteurs une large sélection de



La marque propose également à la vente des produits issus d'une agriculture responsable et naturelle. 100% légaux, leur taux de THC est inférieur à 0,2%.



Les seniors peuvent-ils utiliser des produits à base de CBD ?

Si les propriétés thérapeutiques bénéfiques du CBD sont universelles, elles sont particulièrement adaptées aux soins des personnes âgées. Le cannabidiol contribue notamment au maintien des équilibres organiques. Il opère favorablement sur le système endocannabinoïde grâce à son action au niveau des récepteurs CB1 ainsi que CB2.



Pour les seniors, les produits à base de CBD ont également l'avantage d'être pratiques et simples d'utilisation. Nombre de témoignages attestent par ailleurs de l'intérêt croissant des seniors pour les vertus du CBD.



Ainsi, Christiane B, âgée de 88 printemps, déclare : « j’avais peur de prendre de la drogue [...] et ne plus être maître de moi-même. Mais quand j’ai compris la différence qu’il y avait entre un joint de cannabis classique et l’huile de CBD que l’on me proposait, j’ai tout de suite été rassurée et partante pour essayer ».



Quels sont les bienfaits du cannabidiol sur la santé des personnes âgées ?

La prise de CBD a des répercussions positives sur la santé des seniors, tant sur le plan mental que physique.

Le cannabidiol est reconnu entre autres pour sa capacité à :

- Apaiser les douleurs : l'efficacité des cannabinoïdes dans le traitement des douleurs chroniques, telles que l'arthrose ou les rhumatismes, est médicalement attestée.

- Améliorer la qualité du sommeil : la prise de CBD se révèle une solution naturelle et efficace afin de

- Renforcer la solidité du système osseux : le CBD permettrait notamment de prévenir la perte de densité osseuse, un problème de santé qui s'accentue avec l'âge -notamment chez les femmes.

- Combattre les angoisses et les

- Agir contre certains problèmes oculaires : le CBD contribuerait par exemple à réduire la pression intraoculaire due à un glaucome.

- Stimuler l'appétit : la perte d'appétit est un phénomène qui touche nombre de personnes âgées. Dans ce contexte, le CBD peut être utilisé pour susciter l'appétence. Il est également réputé pour son action favorable sur le métabolisme.

- Prévenir les



Le CBD pour les seniors : quelques conseils d'utilisation

Des tisanes aux huiles, le CBD peut être consommé de diverses manières. Aujourd'hui, il est fréquemment utilisé dans le cadre d'une complémentation alimentaire, comme soin thérapeutique, voire même, comme produit cosmétique.



En ce qui concerne les seniors, les modes de consommation les plus prisés pour le CBD semblent être l'inhalation par vapotage ou diffuseur, mais également, les infusions ainsi que les absorptions par voie cutanée au moyen de crèmes ou d'huiles.



Cette dernière solution présente des avantages certains. Faciles à utiliser, les huiles de CBD sont préconisées en cas de fragilité du métabolisme digestif. Leur action est rapide et se prolonge durant plusieurs heures. En ce qui concerne les précautions d'usage, notez que le CBD n'entraîne pas d'effets secondaires ni d'accoutumance.



Veillez cependant à privilégier les produits d'origine naturelle, de fabrication française et issus du chanvre biologique. Pour davantage de sécurité, notamment en ce qui concerne la posologie et le mode d'administration du CBD, vous pouvez demander conseil à votre médecin ou pharmacien.



