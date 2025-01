Le Berger Australien et le chat Européen sont les animaux préférés des Français Comme chaque année en janvier, l’I-CAD, le Fichier National d’Identification des chiens, chats et furets dévoile le classement des races des chiens et chats en 2024 les plus prisés par les Français. Pour l’an dernier, le Berger Australien et le chat Européen restent les chiens et chats préférés des Français. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/01/2025

On le sait, d’une manière générale, les seniors et les personnes âgées sont très attachés aux animaux de compagnie. Voici donc une petite information qui devrait les intéresser.



Ainsi, selon l’I-CAD, les chiens préférés des Français (pour ceux qui sont enregistrés dans le fichier) sont le Berger Australien, le Chihuahua et le Border Collie.



Comme en 2023, le Berger Australien continue de séduire le cœur des Français puisqu’il se maintient à la première place du podium avec 33.548 nouvelles identifications. Il est suivi du fameux Chihuahua, un petit chien qui s’installe à la deuxième place avec 31.460 nouvelles identifications, puis du Border Collie, toujours aussi apprécié, avec 30.818 nouvelles identifications.



Si le Golden retriever reste toujours 4e au classement, le Labrador et le Spitz font leurs entrées dans ce top des races de chiens, devant le Beagle, le Bouledogue français, le Teckel et le Yorkshire Terrier. A contrario, le Berger allemand, l’Epagneul Breton et le Staffordshire Bull Terrier sortent du Top 10 par rapport à 2023.



Petit détail amusant : le Chihuahua est le chien le plus identifié en 2024 dans tous les départements en bord de Mer Méditerranée, allant des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes.



Quels sont les noms de nos chiens favoris en 2024 ? En premier pour cette année du « V » ? Vanille avec 13.374 chiens identifiés, puis Vicky avec 12 376 chiens identifiés Venus avec 10.896 chiens identifiés. Les autres noms qui complètent le top 10 sont Volt, Vasco, Vegas, Voyou, Vaya, Violette et Venom.



Pour les chats maintenant. Le podium de 2024 se compose donc du Chat européen, du Maine Coon et du Sacré de Birmanie. En détail, le chat Européen -de très loin- avec 773.181 nouvelles identifications, le Maine Coon avec 40.219 nouvelles identifications et le Sacré de Birmanie avec 10.182 nouvelles identifications se maintiennent aux trois premières places de ce podium 2024.



Après avoir quitté le podium en 2023, le Siamois gagne une place pour être quatrième. Il est suivi du Persan, du Ragdoll, du British Shorthair, du Bengal, du chat Sibérien et du Chartreux.



Quant aux noms de nos matous les plus attribués en 2024 ? Nala avec 7.687 chats identifiés, Simba avec 6.665 chats et Vanille avec 5.723 chats. Les autres noms qui complètent le top 10 sont Venus, Willow, Tigrou, Minette, Luna, Ulysse et Plume.



Chiens et chats sont toujours autant appréciés des Français et occupent une place à part entière dans les foyers. Ces chiffres d’identification ne font pas oublier qu’adopter un animal des obligations à son détenteur ou sa future détentrice.



L’identification des chiens et des chats est obligatoire et essentielle en cas de perte notamment. Qu’elle soit réalisée par puce électronique ou tatouage, elle est officiellement le lien unique qui unit l’animal à son détenteur. Elle doit être effectuée dès le plus jeune âge de l’animal.







