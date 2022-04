Lauréat Silver-Surfer : Cog-Audio, un dispositif ambulatoire de dépistage de troubles auditifs

Le projet ayant comptabilisé le plus de voix des utilisateurs est le projet Cog-Audio porté par le docteur Pascaline Cassagnaud dans la thématique « Santé » de l’appel à projets.



Plus concrètement, ce projet vise à développer un dispositif ambulatoire de dépistage de troubles auditifs dans le bruit chez les patients sans surdité connue mais se plaignant de mal entendre ou suivis pour des troubles cognitifs légers à modérés.



Dans la pratique, il permet la mise en place d’une prise en charge personnalisée de réhabilitation cognitivo-auditive -d’où son nom- et de sensibiliser les patients, leurs aidants et les professionnels à l’intérêt d’adapter le parcours de soins des patients atteints de troubles cognitifs.



Ce projet a reçu une enveloppe financière de 10.000 euros pour le développement de son dispositif et un accompagnement à l’ergonomie du produit et marquage CE.



Depuis 2015, Eurasanté et ses partenaires se mobilisent autour de l’appel à projets « Silver Surfer » visant à stimuler l’écosystème des associations, des entreprises, des professionnels de santé, des laboratoires de recherche et des start-ups en incitant à développer des solutions s’appuyant sur les nouvelles technologies numériques et d’usage dédiées à la Silver Économie.



La septième édition de l’appel à projets national « Silver Surfer » avait été lancée en juin 2021 avec une ambition inchangée : inciter des entreprises, des porteurs de projets ou des professionnels de santé à proposer des innovations dans le champ de la Silver Économie.



Grâce aux votes des utilisateurs et à un jury composé d'experts et de partenaires institutionnels, cinq lauréats finaux ont été nommés : soit deux fois plus de lauréats récompensés cette année pour leurs solutions en faveur du mieux vieillir et de l’autonomie des seniors, preuve du caractère novateur et de la qualité des projets proposés.