Article publié le 05/11/2020 à 11:46 | Lu 180 fois Lancement du programme Garder l'équilibre pour prévenir les chutes au quotidien





L’Agence régionale de santé d’Île-de-France propose un nouveau programme qui s’adresse aux adultes et notamment aux personnes âgées encore capables de monter un escalier. Baptisé « Garder l’équilibre » il s’agit d’un site web et d’une application mobile qui vise à aider à préserver son équilibre et garder la forme.





Chaque année au sein de la Communauté européenne ce sont plus de 55.000 personnes qui meurent des



Et pour l’Hexagone, ce sont : 400.000 chutes par an et 12.000 décès par an (plus que la grippe dont on parle nettement plus) et des coûts des soins avoisinant 2 milliards/an. Dans ce contexte, on comprend mieux l’intérêt de mettre en place des solutions qui préviennent ces chutes et qui préviennent en cas de chute !



Dans ce contexte, le nouveau site de l’ARS IdF baptisé « Garder l’équilibre » propose neuf « briques » qui ont été conçues pour apporter un maximum d’informations, de conseils et de jeux afin de préserver son équilibre et celui de ses proches. Une solution intéressante en ces temps difficiles et de restriction d’activités collectives !



Avec l’application mobile gratuite disponible sur Google Play (et bientôt sur l’App Store), les escaliers se transforment en sommets à gravir.



Trois messages clés de prévention :

• Monter et descendre des escaliers pour préserver les capacités d’équilibre et éviter de tomber

• Prendre une supplémentation de vitamine D (sur prescription médicale) pour éviter une fracture liée à l’ostéoporose en cas de chute

• Alerter le médecin traitant en cas de chute afin de diminuer les facteurs de risque



Ce programme sera porté et relayé par Gérond’if au cours de ses différentes actions de prévention et dans le cadre de l’initiative intergénérationnelle Solid’Âge, une campagne grand public en faveur de l’autonomie et d’une meilleure inclusion des personnes âgées en région Île-de-France. On le sait, passé un certain âge, les chutes peuvent entrainer des conséquences dramatiques…Chaque année au sein de la Communauté européenne ce sont plus de 55.000 personnes qui meurent des conséquences de leur chute . Plus de 2.3 millions de sujets âgés qui sont admis en urgence pour des chutes. Et plus de 1,4 millions de chutes avec des conséquences traumatiques sont hospitaliséesEt pour l’Hexagone, ce sont : 400.000 chutes par an et 12.000 décès par an (plus que la grippe dont on parle nettement plus) et des coûts des soins avoisinant 2 milliards/an. Dans ce contexte, on comprend mieux l’intérêt de mettre en place des solutions qui préviennent ces chutes et qui préviennent en cas de chute !Dans ce contexte, le nouveau site de l’ARS IdF baptisé « Garder l’équilibre » propose neuf « briques » qui ont été conçues pour apporter un maximum d’informations, de conseils et de jeux afin de préserver son équilibre et celui de ses proches. Une solution intéressante en ces temps difficiles et de restriction d’activités collectives !Avec l’application mobile gratuite disponible sur Google Play (et bientôt sur l’App Store), les escaliers se transforment en sommets à gravir.• Monter et descendre des escaliers pour préserver les capacités d’équilibre et éviter de tomber• Prendre une supplémentation de vitamine D (sur prescription médicale) pour éviter une fracture liée à l’ostéoporose en cas de chute• Alerter le médecin traitant en cas de chute afin de diminuer les facteurs de risqueCe programme sera porté et relayé par Gérond’if au cours de ses différentes actions de prévention et dans le cadre de l’initiative intergénérationnelle Solid’Âge, une campagne grand public en faveur de l’autonomie et d’une meilleure inclusion des personnes âgées en région Île-de-France.









Dans la même rubrique < > Les seniors adeptes de l'apprentissage des langues étrangères en ligne Thermalies 2021 : pleins feux sur le thermalisme 5 postures de yoga pour améliorer son mal de dos