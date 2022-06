Article publié le 14/06/2022 à 03:00 | Lu 153 fois La tablette senior Ardoiz propose de réviser le code de la route





Alors que de nombreux automobilistes seniors s’apprêtent à prendre la route des vacances, et alors que le code de la route est une réglementation évolutive qui nécessite une remise à niveau des conducteurs, la tablette senior Ardoiz propose de revoir le Codes Rousseau.

Fort logiquement, les conducteurs seniors possèdent le permis de conduire depuis de très longues années. Depuis, certaines règles ont changé et certains usages ont fait leur apparition sur les routes.



C’est pourquoi, Tikeasy, la filiale du groupe La Poste, a souhaité intégrer à la tablette simplifiée Ardoiz -qui s’adresse principalement aux seniors- une nouvelle application développée conjointement avec le fameux Codes Rousseau qui permet à ses utilisateurs de réviser et entretenir leurs connaissances du code de la route.



On le sait, pour les seniors mais surtout pour les personnes âgées, la conduite reste un acte important dans leur vie quotidienne puisqu’il leur permet de rester autonomes. Ils sont ainsi indépendants dans leurs déplacements, peuvent conserver leurs habitudes et maintenir des relations et une vie sociale.



Pour autant, un sondage IFOP mené en 2021 montre que plus de la moitié -59%- des conducteurs seniors estiment avoir besoin d’une remise à niveau. Dans cet esprit, cette application a été conçue pour aider les ainés à se mettre à jour et à entretenir leurs connaissances.



Elle s’intègre aux fonctionnalités de la tablette Ardoiz et donne accès à de nombreux contenus à destination des seniors. Dans la pratique, les utilisateurs peuvent :

- Consulter et suivre des cours autour de quatre thématiques : le véhicule, le conducteur, la conduite et les sanctions. Cette partie permet de s’informer, réviser et entretenir ses connaissances.

- Mettre en pratique les acquis et se tester avec des QCM interactifs. Le but étant de progresser et continuer à apprendre et faire évoluer ses connaissances en matière de code de la route.







