La domotique au service de l'autonomie des ainés par Adrien Laï

Continuer de mener une vie indépendante, chez soi, est le souhait de la majorité de nos aînés (ndlr : de très nombreuses études depuis des années vont dans ce sens).



Et pour cela, garantir la sécurité des plus âgés est essentiel. Dans ce but, des solutions domotiques existent pour apporter du soutien et une aide au quotidien à ces ainés. A ce titre, les solutions intelligentes appelées AAL pour « Ambient Assisted Living », permettent une aide précieuse au maintien à domicile et au quotidien.



Dans la pratique, ces solutions domotiques et immotiques offrent une multitude de services aux personnes âgées pour un maximum d’autonomie, vu que nombreuses tâches de tous les jours sont alors effectuées automatiquement.



Une économie importante puisque cela réduit le besoin d’appel à du personnel soignant et in fine, le départ pour la maison de retraite est retardé. Cependant, en cas d’anomalie, de danger ou d’urgence, la famille et/ou le personnel soignant peuvent tout de suite être avertis par notification push ou via un appel.



Bien évidemment, les solutions domotiques et immotiques (ndlr : en plein développement ces derniers temps compte-tenu des avancées technologiques en la matière) offrent bien d’autres services tels que des alertes en cas de chutes, mais aussi des interrupteurs d’urgence alertant les membres de la famille ou le personnel soignant, des lumières clignotantes pour alerter les voisins, une qualité de l’air contrôlée pour minimiser les maladies respiratoires… Tant d’options pour une vie autonome simplifiée et sécurisée.



Par exemple, un éclairage nocturne se déclenche automatiquement lorsqu’une personne se lève de son lit en pleine nuit pour éclairer un chemin lumineux jusqu’aux WC d’une lumière douce et tamisée afin d’offrir un levé sécurisé sans éblouir la personne. La famille et les soignants peuvent aussi être notifiés lorsque les mouvements quotidiens d’un ainé, comme l’heure de levée, semble inhabituelle.



Les solutions domotiques et immotiques sont un réel progrès pour cette tranche d’âge de la population. Toute une génération a aujourd’hui accès à une technologie qui révolutionne leur quotidien au sein de leur foyer.