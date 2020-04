Article publié le 15/04/2020 à 08:27 | Lu 170 fois La dépression chez les personnes âgées La dépression est une maladie qui peut survenir à tout moment. Néanmoins, il y a des âges où l’on est plus exposés à la dépression. Les personnes âgées sont ainsi particulièrement touchées et, malheureusement sous-diagnostiquées. En effet, beaucoup de symptômes (tristesse, repli, fatigue, troubles du sommeil, perte d’intérêt, perte d’appétit, etc.) sont associés à d’autres causes. Le vieillissement étant souvent rendu responsable de l’état dépressif.





Les personnes âgées et la dépression : tour d’horizon

La dépression est très fréquente chez les personnes âgées, pourtant elle est encore très mal diagnostiquée.



Le problème, c’est que la dépression est bien plus grave qu’un simple coup de blues ou qu’une déprime passagère. Le site internet



Il s’agit d’une maladie handicapante qu’il faut prendre au sérieux. Elle provoque des symptômes graves qui affectent les pensées, le ressenti, les activités quotidiennes vitales.



Les personnes âgées ne sont malheureusement pas épargnées. Néanmoins, il y a des solutions efficaces pour combattre la dépression chez les seniors. Parmi elles, il y a les antidépresseurs pharmaceutiques (médicaments psychotropes) qui ont considérablement amélioré le traitement de la dépression en agissant directement sur le cerveau.



Néanmoins, ils ne conviennent pas à tout le monde car leur efficacité n’est pas garantie et ils provoquent souvent des effets secondaires qui peuvent s’avérer encore plus néfastes chez les seniors.



Une autre solution pour lutter contre la dépression des seniors est l’utilisation d’antidépresseurs naturels efficaces, comme le rappelle le site internet mesbienfaits.com dans son



Ces remèdes naturels sont de plus en plus convoités car ils sont généralement efficaces et majoritairement plus sécuritaires que les médicaments de synthèse. Enfin, rappelons que l’alimentation, la psychothérapie, les activités sportives et les relations sociales ont un rôle important pour lutter efficacement contre la dépression chez les personnes âgées.



La dépression : une étape normale du vieillissement ?

La dépression est un problème de santé répandu chez les seniors et les personnes âgées, pourtant elle ne doit pas être considérée comme une étape normale du vieillissement. Pour mieux la prévenir et la guérir, il faut arrêter de croire que la dépression est une maladie systématique chez les personnes âgées.



La dépression est perçue comme une étape normale du vieillissement, à tort, car d’importants changements se produisent à mesure que nous vieillissons. Ces changements peuvent affecter la santé émotionnelle et causer stress, anxiété, dépression et tristesse.



C’est notamment le cas du décès d’un être cher, du passage à la retraite ou d’une maladie à affronter. Après une période d’adaptation, de nombreuses personnes âgées retrouvent leur équilibre émotionnel, tandis que d’autres n’y parviennent pas et peuvent développer une dépression.



Confusion avec d’autres problèmes de santé

Chez les seniors, la dépression est souvent masquée par les symptômes d’autres problèmes de santé. Les souffrances exprimées par les personnes âgées sont associées à d’autres pathologies. La dépression est alors confondue avec d’autres problèmes de santé, alors que plusieurs maladies peuvent coexister.



Symptômes de la dépression chez les personnes âgées

Les symptômes de la maladie sont très similaires à ceux constatés chez les adultes plus jeunes (grande tristesse, perte d’intérêt pour tout, fatigue intense, dévalorisation, pessimisme prononcé, troubles du sommeil, perte d’appétit, douleurs, problèmes psychomoteurs…).



Les causes de la dépression chez les personnes âgées

La dépression peut être causée par de nombreux facteurs. Cependant, chez les personnes âgées, ce sont souvent la solitude, le deuil et l’état de santé qui favorisent l’apparition de la maladie.



Diagnostiquer la dépression chez la personne âgée

Il est nécessaire d’améliorer le diagnostic et la prise en charge de la dépression survenant chez les personnes âgées. Toutefois, ce n’est pas une tâche évidente en raison des autres problèmes pouvant masquer la dépression. Une difficulté supplémentaire pour le corps médical : le patient n'associe pas forcément ces symptômes à une dépression. Il faut donc la déceler à travers différentes indications parfois confuses.



Solutions pour combattre la dépression chez les seniors

Il y a peu de données concernant le traitement de la dépression chez les personnes âgées, ce qui complique considérablement la mise en place de solutions. La plupart des recommandations proviennent d’expérimentations, d’avis de spécialistes et de résultats obtenus sur des patients plus jeunes.



Pourtant, l’efficacité des thérapies antidépressives est confirmée chez la personne âgée. Pour constater des résultats positifs, il est important de choisir le traitement antidépresseur le plus efficace possible, présentant un faible niveau d’interactions médicamenteuses. Le dosage doit être suffisamment élevé et le traitement doit être suivi pendant une durée suffisante. Le professionnel de santé est à même de définir toutes ces caractéristiques.



► Antidépresseurs pharmaceutiques

Comme chez beaucoup de jeunes adultes, la solution mise en avant est l’utilisation des antidépresseurs. Néanmoins, chez les personnes âgées, les antidépresseurs doivent être administrés avec plus de précaution.



Les posologies sont généralement diminuées au départ, pour évaluer la réaction de l’organisme. En effet, les médicaments antidépresseurs provoquent souvent des effets secondaires. Par prudence et méconnaissance, la dépression des personnes âgées est donc souvent mal traitée (doses trop faibles et traitement trop court).



Les experts recommandent de privilégier les antidépresseurs avec précaution pour éviter les effets secondaires et les interactions médicamenteuses. En effet, les antidépresseurs conventionnels exposent l’organisme à un nouveau stress chimique qui peut être à l’origine de nouvelles complications graves.



Toute prescription d’antidépresseur chez des personnes âgées plus fragiles présente un risque d’effets et d’interactions indésirables. Au contraire, s’ils sont bien tolérés par l’organisme, les antidépresseurs peuvent grandement diminuer les symptômes dépressifs.



► Antidépresseurs naturels

Les antidépresseurs naturels seraient-ils alors une solution intéressante pour aider les personnes âgées à combattre la dépression ? Les spécialistes affirment que certains antidépresseurs naturels sont aussi efficaces que les antidépresseurs médicamenteux.



Leurs bienfaits sont remarquables et ils présentent beaucoup moins d’effets secondaires. C’est notamment le cas du safran, une plante médicinale aux effets antidépresseurs reconnus par de nombreuses études scientifiques (source). Il serait aussi efficace que les antidépresseurs de synthèse, sans les effets indésirables qui leur sont associés.



D’autres plantes médicinales présentent des effets antidépresseurs reconnus : millepertuis, rhodiola, valériane, griffonia… Les antidépresseurs naturels sont nombreux mais encore sous-exploités. Pourtant, il faut reconnaître qu’il s’agit d’une piste prometteuse pour combattre la dépression naturellement et efficacement.



► Autres solutions

Mis à part les antidépresseurs, d’autres approches sont très intéressantes pour aider une personne âgée dépressive : alimentation saine, psychothérapie, activités sportives, relations sociales… Ce serait une erreur d’écarter ces approches qui constituent une base saine chez tous les êtres humains.



Références scientifiques

