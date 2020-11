Article publié le 09/11/2020 à 01:00 | Lu 312 fois La dénutrition : un problème de santé silencieux et méconnu amplifié par la Covid-19





Parce que la crise sanitaire actuelle aggrave cette maladie silencieuse, la première semaine nationale de la dénutrition (qui se tiendra du 12 au 19 novembre 2020) avec la volonté du ministère de la Santé vise à lutter contre la dénutrition qui touche en France deux millions de personnes dont de très nombreuses personnes âgées.

Des personnes âgées, à domicile ou en établissement, des malades du cancer, des patients hospitalisés... Et désormais aussi des malades du Covid.



Les effets de la maladie et du confinement, accentuent ou surlignent les problématiques de dénutrition, que ce soit pour les malades du Covid, hospitalisés ou à domicile, pour les autres patients hospitalisés, mais aussi pour les personnes âgées, en EHPAD ou à domicile, comme conséquence possible du confinement ou de l’isolement préventif.



Il est donc d’autant plus important de donner à connaitre cette maladie, comment la dépister, comment la prévenir, comment la prendre en charge. C’est l’objectif de cette première semaine nationale de la dénutrition.



En dépit des contraintes sanitaires et du confinement, plus de 1.500 établissements de santé et EHPAD demeurent mobilisés et mettront en place des opérations de sensibilisation à destination des professionnels, des patients, des résidents, des familles...



Dans le contexte de cette action, voici un petit focus sur quelques actions emblématiques (orientées « grand âge » de cette semaine de sensibilisation



Maison Gourmande et Responsable : 500 EHPAD mobilisés

Ce projet, porté par la FNAQPA et ADEF RÉSIDENCES, a pour ambition de réduire de 30 à 50% le gaspillage alimentaire dans les EHPAD et lutter contre la dénutrition et améliorer la satisfaction des personnes âgées dans les EHPAD.



En 2019, ils étaient 500 établissements à s’être engagés pour deux ans dans cette démarche responsable. Pendant la Semaine nationale de la dénutrition, les EHPAD partenaires de Maison Gourmande et Responsable vont réaliser des opérations d'informations et de sensibilisation auprès des résidents, des familles et du personnel dans le but de sensibiliser les patients et les soignants à la dénutrition et une opération d’évaluation du statut nutritionnel des patients sera réalisée.



Silver Fourchette : la gastronomie pour lutter contre la dénutrition

Développé par SOS Seniors, Silver Fourchette est un programme dont le but est de donner aux personnes qui cuisinent pour les personnes âgées (chefs cuisiniers dans les EHPADs, …) les clés pour lutter contre les problèmes de dénutrition chez les seniors notamment par la confection de plats

complets et créatifs.



Lors de la Semaine de la Dénutrition, Silver Fourchette va réaliser, avec des experts santé et nutrition

près de 20 actions en distanciel partout en France à destination des seniors et des soignants tels que

des ateliers de cuisine, des campagnes de prévention ou des conférences pour sensibiliser l’entourage

et les patients à une alimentation équilibrée et adaptée.



Siel Bleu : “La santé par l’activité physique”

Siel Bleu est une association qui a pour objectif la prévention santé et l’amélioration de la qualité de

vie des personnes fragilisées (personnes handicapées, personnes âgées, …) grâce à l’activité physique

adaptée, en adéquation avec les besoins et les capacités des personnes.



Le but n’est pas la performance mais bien l’intégration par le sport et l’amélioration de l’hygiène de vie. Pendant la semaine de la dénutrition, des ateliers, d’environ 1h, devraient avoir lieu dans 10 régions de France Métropolitaine, pendant lesquels les participants pourront découvrir des exercices adaptés qu’ils pourront reproduire eux même, sans équipements Ces exercices peuvent être notamment la stabilité de l’équilibre pour réduire le risque de chutes.



Ville de Paris

La ville de Paris est la première collectivité locale à avoir adhéré au collectif de lutte contre la

dénutrition.



Dans le cadre de ses actions de prévention à destination des personnes âgées, la ville de Paris met l’accent sur la prévention de la dénutrition, dans tous ces établissements dans les EHPAD, dans les

résidences seniors ou dans les restaurants Émeraude gérés par le Centre d'action social de la Ville de

Paris.



Lors de la Semaine, compte tenu du contexte sanitaire, la ville veillera par tout moyen à diffuser les

éléments de sensibilisation sur la dénutrition, notamment dans les restaurants Émeraude.



SRAE Nutrition (Structure Régionale d’Appui et d’Expertise) - Pays de la Loire

Cette association, créée en 2016, a pour objectif au sein de la région des pays de la Loire, de coordonner et accompagner les acteurs de la nutrition : établissements médicaux et médico-sociaux, professionnels libéraux, acteurs du sport et de l’activité physique, restauration collective...



Ils sont missionnés par l’ARS des Pays de la Loire sur 3 champs d’intervention : la promotion de la santé en nutrition (alimentation et activité physique), l’obésité et la dénutrition.



Ils sont particulièrement engagés dans la prévention de la dénutrition, et ont souhaité renforcer leur

engagement en participant à la Semaine Nationale de la Dénutrition.



Leur objectif était de maximiser le nombre d’acteurs de la nutrition des Pays de la Loire autour de cette semaine.



Ainsi, deux actions vont être mises en œuvre auprès d’une cinquantaine d’acteurs qui se sont inscrits : organiser une campagne de repérage de la dénutrition pour les personnes de plus de 60 ans avec une application, DNUT, et l'organisation du webconférence le 17 novembre à 19h sur le thème « Prévenir, repérer, soigner : la dénutrition dans tous ses états ».



Actions dans 300 EHPADs pour l’hygiène bucco-dentaire dans la région de Tours

Le but est de sensibiliser à l'importance de la santé bucco-dentaire en EHPAD pour lutter contre la

dénutrition par le « Téléstaff EHPAD Centre-Val de Loire ».



Afin d’accompagner les professionnels des EHPAD dans la gestion de crise, l’ERVMA Centre-Val de Loire a mis en place en avril 2020 un outil régional de télésanté répondant au besoin de partage et d’échange des acteurs du « Grand-Âge » : le téléstaff EHPAD Centre-Val de Loire. De plus, ce pilotage régional répond à l’objectif d’harmonisation et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles en gériatrie et gérontologie.



Les pâtissiers étoilés livrent les aînés

Les Pâtissiers étoilés livrent nos Aînés : dans le cadre de la semaine de la « lutte contre la dénutrition », cette initiative solidaire et gastronomique rassemblera des Chefs pâtissiers parisiens (Philippe

Conticini, Nicolas Paciello, Yann Couvreur, Kevin Lacote).



Chaque pâtissier réalisera de son laboratoire des pâtisseries destinées à des aînés isolés (Centre d’action sociale de la ville de Paris et ses 15 EHPAD, Les Petits Frères des Pauvres).



Les membres de notre équipe, ÉTOILÉS & SOLIDAIRES, iront récupérer les pâtisseries dans les boutiques participantes puis les livreront devant les résidences du CASVP ou dans un point de collecte des Petits Frères des Pauvres. Les professionnels des structures concernées livreront ensuite ces gourmandises aux aînés confinés.









