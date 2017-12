Article publié le 20/12/2017 à 02:40 | Lu 75 fois La course Mobil'Ainés reçoit le prix "Lien social et solidarité" Dans le cadre du concours « Bouger et agir dans sa ville » organisé par le réseau francophone Villes Amies des Aînés, la course de personnes âgées en déambulateurs Mobil’Ainés a été récompensée le 15 décembre dernier, du prix « Lien Social et Solidarité ».

Belle récompense pour cette course pas comme les autres. En effet, la Mobil’Aînés est une marche en rolateurs (déambulateurs à roulettes) réalisée en binômes intergénérationnels et organisée par l’Association bordelaise Prendre Soin du Lien.



L’objectif de cette rencontre entre les générations autour de la marche est de faire changer le regard du grand public sur la vieillesse ; et il y a encore du travail en la matière ! Dans la pratique, cette manifestation « décalée et conviviale » vise à promouvoir les déplacements des ainés qui utilisent des aides à la marche dans l’espace public.



En effet, ces citoyens à part entière doivent pouvoir, comme tout un chacun, se déplacer de façon autonome, sans honte et en toute confiance au sein de nos villes et de nos campagnes. En Asie par exemple, et notamment à Singapour, des nombreux anciens se déplacent avec ces appareils sans que personne n’y prête la moindre attention. C’est normal. Cela fait partie du « paysage », de la vie de tous les jours. Mais en France, il reste encore du progrès à faire.



« L'autonomie sociale des plus âgés est ici en cause ainsi que l'inclusion des personnes fragiles dans le partage de l'espace public. Permettre un déplacement personnel autonome est un des facteurs clés de la lutte contre l'isolement relationnel et la solitude des personnes âgées vivant à domicile » rappellent les organisateurs de cette marche.



Lancée en mai 2016, sur les quais de Bordeaux, cette course a d’ores et déjà été récompensée trois années de suite. Tous les prix ont salué l’innovation sociale de cet évènement unique en son genre. Le premier avait été décerné par la Mairie de Bordeaux en 2015, le deuxième en 2016 par AG2R La Mondiale au niveau régional. Cette 3e reconnaissance, nationale cette fois, est un bon signal pour encourager d’autres villes de France à organiser des Mobil’Aînés. La 3e édition aura lieu à Bordeaux sur les quais, le samedi 12 mai 2018.