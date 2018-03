Article publié le 09/03/2018 à 02:43 | Lu 150 fois La Silver économie vue par Serge Guérin Le sociologue Serge Guérin, grand spécialiste des seniors depuis des années, va publier dans les tous prochains jours son dernier livre intitulé « La Silver économie, 60 acteurs de l’économie des 60+ ». Cette fois-ci, l’auteur se penche sur le marché des seniors, ce que l’on nomme aujourd’hui, la Silver économie et « dialogue » avec 60 acteurs incontournables de ce secteur d’activité en plein expansion.

Si la Silver économie concerne de nombreux pays et continents dans le monde, de la Chine aux Etats-Unis en passant bien évidemment par l’Europe, le concept de Silver économie a été développé en France en 2013 et a été mis sur le devant de la scène, à l’époque, par Arnaud Montebourg alors ministre du Redressement productif.



Rappelons que la Silver Economy regroupe toutes les entreprises agissant pour et/ou avec les personnes âgées. Création de services personnalisés, de technologies pour l'autonomie, ces biens et services seront bientôt indispensables et sont autant d’activités appelées à se développer fortement dans les prochaines années.



En 2035, un tiers des Français aura plus de 60 ans. Ils seront plus de 20 millions rien que dans l’Hexagone. Or, le vieillissement de la population française -mais également dans une bonne partie du monde- se double d'une évolution sociologique et économique forte : les baby-boomers, cette fameuse génération née dans les années d'après-guerre, arrivent à l’âge de la retraite avec de nouvelles attentes, quant à leur confort de vie.



Bien conscient de l’importance de ce marché, Serge Guérin vient de publier un ouvrage sur cette fameuse Silver Economie, une filière « jeune » qui s’occupe des anciens. Le développement de ce secteur n’en est qu’à son début ; aux Etats-Unis par exemple, nous en sommes déjà à un taux de croissance de 12% par an. Il s’agit donc aujourd’hui, de structurer ces activités en une filière économique et industrielle solide et durable. Il y a des marchés à prendre pour les entreprises françaises…



Répartis par grandes thématiques, les 60 entretiens de cet ouvrage sont autant de témoignages d’un secteur en plein bouillonnement ; ils illustrent la diversité des stratégies mises en œuvre par des acteurs aux profils particulièrement divers. L’ouvrage, qui croise le regard d’un chef d’entreprise du monde de la Silver économie et de Serge Guérin, propose une approche analytique et concrète de ce secteur d’avenir.