Article publié le 13/03/2019 à 01:00 | Lu 108 fois La Nouvelle-Aquitaine à l'honneur au Mondial du Tourisme Première région Française à être mise à l’honneur sur le Mondial du tourisme, la Nouvelle-Aquitaine saura sans aucun doute séduire les voyageurs. Le point sur cette région avec le Salon du Tourisme qui se tiendra du 14 au 17 mars prochains à Paris.





Quoi de mieux que le jeu pour découvrir ou redécouvrir une région ? C’est le cas avec Terra Aventura, une incroyable chasse aux trésors, inspirée du géocaching, qui couvre aujourd’hui l’ensemble de la région avec pas moins de 300 parcours (dont 100 nouveaux en 2019).



Accessible à tous, en toutes saisons, grâce à son smartphone, cette activité 100% gratuite, permet, même aux fins connaisseurs de la région, de découvrir des endroits hors des sentiers battus et d’aborder la Nouvelle-Aquitaine sous un jour nouveau.



A Bordeaux, La Cité du Vin a prévu une programmation culturelle détonante pour le premier semestre : l'exposition temporaire Renversant ! Quand art et design s'emparent du verre dès le 15 mars, le cycle Des vignes et des hommes ou encore l'atelier afterwork Vins et fromages du monde. Un passage à Bordeaux sera aussi l’occasion de tester la nouvelle activité de chute libre intérieure avec le Fullfly Bordeaux, de dormir dans un nouveau 5 étoiles l’Hôtel Le Palais Gallien ou dans le nouveau concept d’auberge de jeunes, le Central Hostel.



A Rochefort, après la visite incontournable de la Corderie Royale - Centre International de la Mer -, les voyageurs pourront opter pour la « visite du matelot » de l’Hermione, la fameuse frégate de la liberté, avant son départ, le 27 avril, pour son voyage vers les côtes du nord de la France avec, en point d’orgue, sa présence à l’Armada de Rouen (7 au 16 juin).



Dans le Pays Basque, on pourra se détendre à Biarritz et plus précisément à l’Hôtel du Palais qui aura achevé ses rénovations à l’été 2019. Rappelons que ce palace, ouvert en 1854, bénéficie du Label du Patrimoine Vivant et accueillera le prochain G7, fin août 2019.



De leur côté, les amoureux de verdure pourront tester le premier hôtel 5 étoiles des Deux-Sèvres Alexandra Hôtel qui ouvrira en avril 2019, situé dans un parc de 24 hectares jouxtant un golf 18 trous. A Pau, on flânera dans les nouvelles Halles et notamment son futur carreau des producteurs installé dans une tour sur sept niveaux.



Les amateurs d’œnotourisme iront à Cognac, à l’hôtel Chais Monnet, dont le Bar Jazz « Le 1838 » est unique en son genre avec ses plus de 400 références de Cognac.



Pour allier art et Cognac, direction la Fondation d’entreprise Martell, qui développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et internationales dans des domaines complémentaires (art, design, architecture, métier d’art, olfaction, numérique, danse, littérature, musique...).



Et pour poursuivre le rêve, elle ouvre l’été un roof top « Indigo by Martell » offrant une vue imprenable sur la ville de Cognac et son patrimoine jusqu’au bord de la Charente.



A Bergerac les visiteurs pourront s’arrêter à la Maison des Vins et du Tourisme (juin 2019), et à Segonzac s’initier à l’art de l’assemblage du Pineau des Charentes, lors d’un atelier inédit.



Les familles ne seront pas en reste. Le Futuroscope présentera sa nouvelle saison dès février 2019 sur le thème du développement durable. Non loin de là, familles et amis pourront vivre des expériences uniques dans les parcs Défiplanet et la Vallée des Singes qui souhaitent devenir une référence dans le domaine écologique axé sur la préservation des espèces, la protection de l’environnement et la sauvegarde de la planète.



Côté insolite au Défiplanet, une tribu de 10 personnes pourra loger dans un manoir niché dans les arbres. Et à la Vallée des Singes, ils découvriront les plus de 450 singes protégés dont le plus grand groupe de gorilles de France et le plus grand groupe de bonobos au monde.



Dans les Tours de la Rochelle, ils pourront visiter l’exposition « Tous à la plage » et se lancer dans la réalisation de leur costume de bain. A Aubusson, à la Cité internationale de la tapisserie, ils s’extasieront devant les deux nouvelles pièces inspirées par l’œuvre de Tolkien. Et à Lascaux, ils

remonteront le temps au Centre international d’Art Pariétal.



