Culture

La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro de Beaumarchais au Théâtre de la Porte Saint-Martin : et tout finit par des chansons !

La pièce fut créée au théâtre de l'Odéon en 1784 après avoir été interdite par la censure royale pendant plusieurs années. Elle figure bien sûr au répertoire de la Comédie-Française, mais on la connaît finalement beaucoup plus par l'adaptation qu'en fit quelques années plus tard Lorenzo da Ponte pour Mozart et son opéra Les Noces de Figaro.

Par Alex Kiev | Publié le 26 Novembre 2026 à 08:29 | mis à jour le 26 Novembre 2026 à 08:30



Vincent Dedienne retrouve Alain Françon à la Porte Saint-Martin Alain Françon, dont on avait déjà apprécié le travail sur Labiche dans Un chapeau de paille d'Italie en ce même lieu, avec le même Vincent Dedienne qu'on voit ici dans le rôle de Figaro. L'intrigue nous est bien connue.



« Le jour de son mariage avec la femme de chambre Suzanne, Figaro découvre que son maître, le Comte Almaviva, maintenant marié à Rosine, veut pourtant séduire sa fiancée. Se monte alors une coalition vengeresse entre Figaro, Suzanne et la Comtesse pour déjouer les projets du prédateur à l'aide de quiproquos, de déguisements et de rendez-vous secrets. »

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Farce légère ou pièce politique ? On a souvent insisté sur l'aspect politique de l'œuvre, qui valut trois ans de censure à l'ouvrage et à son auteur. D'autres, par contre, n'y voient qu'une farce légère complétée d'un subtil marivaudage.



Alain Françon a choisi de se situer entre les deux, respectant les situations burlesques de la première partie pour aborder de plain-pied la critique sociale du dernier acte. Vincent Dedienne campe un Figaro aérien et ambigu, déambulant avec grâce parmi tous les personnages, partagé entre ses idées révolutionnaires et l'attrait de la vie confortable qui l'attend dans les années à venir.



Autour de Figaro, une distribution en parfaite harmonie À ses côtés, Micha Lescot nous restitue un Comte hautain et élégant, bien en harmonie avec l'idée qu'on se fait d'un aristocrate de cette époque, cuistre et coléreux, parfois lâche mais aussi courageux. Noémie Lvovsky est Marceline, avec son éternel sourire, qu'elle sait pourtant quitter dans sa grande tirade féministe.



Ici, au contraire de l'opéra de Mozart, Chérubin est joué par un homme. C'est Axel Auriant qui tient le rôle, bien jeune en effet mais déjà très charnel, avec un tempérament qui laisse présager ce qui se passera dans le troisième volet de la trilogie. Le reste de la distribution, en parfaite harmonie avec eux, est habilement dirigé par Alain Françon qui, d'évidence, se régale de mettre en scène un texte si riche.



Un divertissement de choix pour les fêtes de fin d'année un divertissement de choix pour cette période de fin d'année. Tout le personnel de la Porte Saint-Martin vous accueille chaleureusement, depuis la caissière à l'entrée jusqu'à la barmaid du petit espace restauration où l'on peut grignoter un morceau avant le spectacle.



Jusqu'au 31 décembre 2026. Décors mobiles, latéralement et verticalement (il y a des cintres dans ce théâtre), lumières savamment dosées, y compris par leur absence dans le dernier acte, musique et danses bien réglées : tout contribue à faire de cette Folle Journée. Tout le personnel de la Porte Saint-Martin vous accueille chaleureusement, depuis la caissière à l'entrée jusqu'à la barmaid du petit espace restauration où l'on peut grignoter un morceau avant le spectacle. Théâtre de la Porte Saint-Martin , 18 boulevard Saint-Martin, 75010 Paris. Du mercredi au vendredi à 20h, le samedi à 16h et 20h30, le dimanche à 16h.