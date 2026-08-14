Rentrée littéraire : 461 romans arrivent mercredi en librairie, et vous êtes les derniers en France à les lire vraiment

Sur le même sujet :

Courbevoie : des livres livrés chez les personnes âgées par la bibliothèque

Alors comment trier dans ces 461 romans sans y laisser une pension ? Le baromètre donne une réponse en creux : ce qui déclenche un achat, c'est d'abord la recommandation d'un proche, citée par, devant le résumé au dos du livre. Le libraire arrive à 64 %, le critique à 62 %, et Internet ne pèse que 34 % chez les plus de 65 ans, contre 91 % chez les moins de 25 ans. Votre meilleur conseiller reste donc une personne, et elle se tient derrière un comptoir à quelques rues de chez vous.Ce comptoir, d'ailleurs, tient moins bien qu'avant : dans un panel de près de 500 librairies indépendantes, les ventes ont reculé de 2,9 % en valeur entre le 1er janvier et le 28 avril 2026, selon l'observatoire du Syndicat de la librairie française. Une commande passée chez votre libraire arrive en général sous quarante-huit heures, au prix du livre, ni plus ni moins.La bibliothèque, elle, est devenue le grand angle mort.y emprunte encore des livres, quatre points de moins qu'en 2023 et le niveau le plus bas depuis dix ans. La raison la plus citée tient en une phrase : nous préférons lire des livres qui nous appartiennent. Les médiathèques reçoivent pourtant les titres de la rentrée peu après leur sortie, et beaucoup de communes assurent un portage gratuit à domicile pour ceux qui ne se déplacent plus.Le livre audio, lui, gagne du terrain chez vous aussi : 21 % des plus de 65 ans en ont déjà écouté un, sept points de plus qu'en 2023, même s'il s'agit du niveau le plus bas de toutes les tranches d'âge.Je retiens une chose de ces chiffres, et je vous la donne telle quelle : la rentrée littéraire n'est pas une liste de courses, c'est un étalage. Trois romans choisis lentement d'ici à Noël valent mieux que huit achetés en septembre et abandonnés page quarante, et le libraire qui vous connaît fera ce tri mieux qu'un bandeau rouge.