L'évolution de la pauvreté chez les retraités... Bien que les retraités soient globalement moins touchés par la pauvreté que le reste de la population, la précarité des seniors et notamment celles des retraités progresse depuis quelques années en France. Le point avec Hello Masters. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 21/03/2025

Dans l’Hexagone, le taux de pauvreté chez les 65-74 ans est passé de 7,5% en 2017 à 10,6% en 2022. Cette tendance s’inscrit dans un contexte où près de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14,4% de la population.



Les femmes et les personnes seules de plus de 60 ans sont particulièrement vulnérables, souffrant d'un isolement social renforcé par la précarité. Face à ces inégalités, la solidarité intergénérationnelle apparaît comme un levier essentiel.



Des initiatives telles que le logement intergénérationnel où des seniors hébergent des jeunes en échange de présence et d’entraide, se multiplient.



Des programmes de mentorat permettent aussi de valoriser l'expérience des retraités auprès des plus jeunes, tandis que des mécanismes comme la réversion ou le complément de retraite via les aides sociales offrent un filet de sécurité supplémentaire.



Assurer une retraite plus équitable et inclusive reste un défi majeur pour notre société. Si certaines avancées sont notables, un soutien renforcé s’avère indispensable pour protéger les plus fragiles et garantir la dignité de tous les retraités.





Inégalités des retraites : les femmes, premières touchées



Parmi les populations les plus touchées, les femmes subissent des écarts significatifs en raison de carrières souvent interrompues pour des congés maternité ou parentaux, d’un recours plus fréquent au temps partiel subi et de salaires en moyenne inférieurs à ceux des hommes.



Ces inégalités se traduisent par des cotisations plus faibles et un moindre accès à l’épargne retraite, creusant l’écart au moment de la pension. En France, cet écart est flagrant : la retraite brute moyenne des femmes s’élève à environ 1.200 euros, contre 1.700 euros pour les hommes. Un enjeu majeur pour les réformes à venir.



*Hello Masters est un réseau social professionnel conçu exclusivement pour les cadres et dirigeants disposant de plus de vingt ans d’expérience. Il vise à répondre aux défis posés par l’évolution démographique et la nécessité de valoriser les talents expérimentés. Cette plateforme met en avant les compétences réelles des professionnels, plutôt que de se limiter aux intitulés de poste…







