L'été des rosés : une tradition bien enracinée Des vins frais à déguster autour d’une cuisine simple, voilà ce que l’on recherche pendant les vacances. Un souhait de simplicité qui n’interdit pas de boire des vins de qualité, élaborés dans les meilleures conditions par des artisans amoureux de leur produit. Des choix qui n’excluent pas des tarifs contenus et une certaine fantaisie dans le nom des cuvées ainsi que dans le dessin des étiquettes.



Certains de ces vins sont des vins de coopératives tandis que d’autres, sont des vins de propriétaires. On remarque également, l’arrivée dans ce marché des rosés, de vins qui bénéficient de labels développement durable/vignerons engagés ou agriculture biologique.



Les régions habituellement dévolues aux vins rouges ou aux blancs, ont également tendances à se diversifier et, au-delà des régions méditerranéennes, on trouve désormais les rosés de Loire ou des rosés issus du bordelais. Sans oublier des « Vins de France » qui laissent à tout un chacun de se faire plaisir pour les soirées d’été autour d’un barbecue.



Nous commencerons ce tour de France des rosés par la Provence et ses Côtes de Provence.



Du Domaine Château Sainte Roseline, voici le Lampe de Méduse qui est au catalogue de la maison depuis 1950. Une belle performance pour un vin qui est désormais un AOP cru classé. Grenache (35%), cinsault (30%), tibouren (20%), mourvèdre (10%) et syrah (5%), voilà l’assemblage du Lampe de Méduse que l’on reconnaît toujours par l’originalité de son flacon.



Une robe rose pâle saumonée, un nez d’agrume et légèrement acidulé nous annonce une bouche minérale où les agrumes sont dominants avec une longueur de fruits rouges.



Ce millésime 2023 accompagnera parfaitement une daurade grillée ou une salade de poulpes. 17,90€ chez les cavistes.





Restons au domaine Château Sainte Roseline avec la cuvée Collection 2023. Une nouvelle cuvée déclinée en rosé et en blanc. Là encore, c’est un flacon original qui nous séduit, longiligne et délicat, il offre une image raffinée à ce rosé.



Assemblage réduit de 40% de tibouren, de 30% de mourvèdre et de 30% de grenache, il dégage dans le verre une robe pâle et délicate.



Un nez citronné offre une belle intensité que l’on retrouve en bouche. Minéral et frais, ce rosé sera le compagnon idéal d’une jolie salade de homard ou d’un plateau d’oursins. 21,90€ chez les cavistes.



Nous terminerons ce panorama des Côtes de Provence avec un Mas de Pampelonne cuvée Maélou 2023. Elégant dans sa présentation, ce rosé est un assemblage de grenache, cinsault et vermentino. Un AOP Côtes de Provence qui offre une robe d’une grande légèreté presque transparente.



Le nez d’agrume laisse percevoir une belle puissance avant de laisser la place à une bouche iodée d’une belle vivacité à la finale fraîche. Un vin qui s’accordera avec une daurade grillée ou une belle langouste.



14,70€ chez les cavistes. Un domaine familial depuis plusieurs générations.



Toujours dans cette belle région méditerranéenne, l’AOC Ventoux réserve de belles surprises comme ce « Passe Colline » au nom enchanteur.



Issu de la coopérative Rhonéa, ce Passe Colline est un assemblage de grenache à 70%, de carignan à 15% et de cinsault à 15%.



Sa robe dégage une belle intensité et dynamise une table. Le nez de petits fruits annonce une bouche de groseille et de framboise avec une belle finale pleine de vivacité. Un rosé parfait pour une salade fraîche autour de la piscine avec quelques tapas. 5,95€, caviste et GMS.



On reste dans le sud de la France avec un rosé des Corbières de la cave coopérative de Castelmaure. Un rosé en AOP Corbières de la cuvée les Fondamentaux 2023 et présenté très classiquement dans une bouteille de forme bourguignonne.



Cela est d’ailleurs beaucoup plus pratique pour ranger sa cave que d’avoir des flacons aux formes variés que l’on ne peut pas caser. Ce joli rosé est un assemblage classique de grenache à 61%, de cinsault à 16%, de Carignan à 15% et de syrah à 8%.



On aime sa robe très pâle tout à fait dans la tendance du moment qui offre la sensation d’une boisson légère. Le nez intense laisse éclater des notes d’agrumes et de bonbon anglais. En bouche, le fruit reste très présent et offre une belle fraîcheur avec une finale désaltérante.



A boire bien frais entre amis à l’apéritif avec une assiette de charcuterie et de fromages.



Remontons la vallée du Rhône pour nous arrêter à Pont de l’Isère, au domaine Jean Esprit qui est la cinquième génération à diriger le domaine. Pour l’été, il nous propose la cuvée Pont de Déesse. Un Vin de France qui assemble rolle et syrah et est élevé en amphore.



La robe légèrement saumonée brille agréablement dans le verre. En bouche, on ressent une belle minéralité qui laisse la place aux fruits à noyau avec quelques notes d’agrumes. Un vin parfait pour les soirées d’été avec un plateau de fromages ou une salade de poulpes. 15€ chez les cavistes.



Après les vins du sud voici un rosé de Loire issu du domaine J. de Villebois. Un rosé qui présente la singularité d’être un mono cépage en pinot noir.



La robe brillante et légère offre une teinte légèrement saumon. Le nez révèle des arômes fruités de cerise, de fruits rouges et de pêche blanche.



En bouche, ce sont les fruits rouges qui se manifestent en premier dans une belle fraîcheur avant de laisser la place à une finale délicatement fruitée. 9,25€ chez les cavistes et Aux Trésors de Bacchus.



Nous terminerons avec une note de fantaisie proposée par les Vignerons du Brulhois. Nom de la cuvée : Grain d’amour, présentation dans une bouteille totalement habillée d’un décor exotique qui ne permet pas de voir le produit.



Idéal comme vin que l’on apporte lors d’une soirée chez des copains. Cette cuvée est, soulignons-le, la dixième édition créée par les Vignerons du Brulhois, la preuve que le succès est là.



Ce vin du sud-ouest dont le cépage principal est le muscat de Hambourg. Une robe vive de groseille illumine les verres, tandis qu’un nez de fruits exotiques annonce de jolis moments de dégustation.



La bouche suave et acidulée est équilibrée et dégage le caractère atypique de cette cuvée. Parfait pour l’apéritif entre copain au coucher de soleil. 7€ chez les cavistes et jardineries.



Joël Chassaing-Cuvillier

