L'Odas récompense Bulle d'Air, une structure qui offre du répit à domicile pour les aidants

De nombreuses actions, visant à lutter contre l’isolement des proches aidants et à mieux reconnaître leur situation, sont mises en œuvre dans les territoires. Pour identifier et promouvoir les initiatives les plus innovantes ou exemplaires, la CNSA et l’Odas ont lancé, en 2020, un appel à contributions. Résultat ? Quatre initiatives exemplaires à destination des proches aidants mises à l’honneur par un jury citoyen. La première : Bulle d’Air : du répit à domicile pour les aidants.





Dans la pratique, Bulle d’Air est un dispositif de relayage du proche aidant sur le lieu de vie de la personne aidée. Un professionnel de confiance, le relayeur, sélectionné par un service mandataire spécifique, supplée ponctuellement ou régulièrement à l’aidant et lui permet de prendre du répit.



Effectif à l’origine sur les départements des Alpes du Nord, le dispositif Bulle d’Air a fait l’objet d’un essaimage au niveau national. Ce déploiement est confié au réseau de services Laser Emploi (CCMSA), qui accompagne des structures locales vers une labellisation Bulle d’Air. En 2021, 27 territoires départementaux bénéficiaient du dispositif.



« L’objectif est de proposer, sur les territoires, des réponses au plus près des besoins des aidants ; le répit à domicile faisant partie de ces solutions. Nous sommes ravis de la visibilité que ce jury citoyen va pouvoir apporter aux aidants, dans une logique d’essaimage », Emmanuelle Pion, chargée de mission en gérontologie à la MSA.



Dans le cadre de la stratégie de mobilisation « Agir pour les aidants » 2020-2022, la CNSA a constitué un jury de 11 proches aidants qui vient de sélectionner 4 projets innovants et remarquables à destination des aidants parmi 11 actions expertisées par l'Odas et une centaine de dossiers reçus.



