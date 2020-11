Article publié le 10/11/2020 à 09:58 | Lu 109 fois L'Assurance retraite reste en contact avec ses assurés pendant le confinement





L’Assurance retraite rappelle dans un récent communiqué qu’elle continuait bien évidemment à traiter les dossiers de ses assurés et que toutes les retraites seraient mises en paiement à la date prévue malgré ce nouveau confinement. Par ailleurs, l’accueil physique en agence reste même possible pour aider les assurés les plus fragilisés. Détails.

Malgré ce deuxième confinement, l’organisme de gestion de nos retraites (Cnav) encourage les assurés à poursuivre leurs différentes démarches retraite dans un souci de continuité de service et de traitement de leur dossier. Pour ce faire, elle propose plusieurs dispositifs pour maintenir le contact avec eux.



Tout d’abord, il faut savoir que l’accueil physique* en agence reste possible sur rendez-vous dans des volumes restreints afin de préserver la santé de tous (pensez à vous munir de votre attestation pendant le trajet, ce serait dommage de prendre 135 euros d’amende).



Cet accueil est prioritairement réservé aux assurés qui risqueraient, compte tenu de l’urgence de leur dossier, de se retrouver fragilisés économiquement. A noter que les rendez-vous sont prioritairement assurés par visioconférence et par téléphone.



D’autre part, l’Assurance retraite se dit mobilisée et met à disposition gratuitement 23 services en ligne et toutes les informations nécessaires sur son site www.lassuranceretraite.fr pour accompagner au mieux les assurés dans leurs démarches. Il faut en effet savoir que depuis une dizaine d’années, de nombreuses démarches sont réalisables facilement en ligne…



A noter aussi que les conseillers retraite de l’ensemble des caisses du réseau peuvent être contactés en utilisant le service « Poser une question » en se connectant via l’espace personnel (onze millions ont déjà été créés) sur www.lassuranceretraite.fr



Enfin, il est aussi possible de joindre un conseiller en composant le 3960, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00 (service 0,06 €/min + prix appel). Depuis l'étranger, d'une box ou d'un mobile, c’est le 09 71 10 39 60 qui doit être composé.



Chaque année, la Cnav verse 140 milliards de prestations à près de 15 millions de retraités, et gère la carrière de plus de 20 millions de cotisants.



*Comme dans tous les lieux publics clos, le port du masque est obligatoire en agence. Les gestes barrières sont également en vigueur.









