Article publié le 19/09/2019 à 01:00 | Lu 137 fois Kyanos : une micro-algue aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires La start-up toulousaine Kyanos vient de découvrir une micro-algue qui accroit l'attention et l'activité, le Pastel d’eau et lance par la même occasion, Kyanos Brain, un complément végétal conçu à partir de cette micro-algue qui booste l’énergie physique et psychique. Un produit qui peut s’avérer intéressant pour les quinquas et plus.

Lancée en 2016, Kyanos est une start-up qui développe et commercialise des compléments alimentaires à base de micro-algues.



Conscient de tout le potentiel des solutions naturelles, Vinh Ly consacre son temps libre à des recherches sur un végétal aux propriétés multiples, la micro-algue. En 2016, il quitte son emploi d’ingénieur pour créer sa propre société de développement de micro-algues, Kyanos, et s'entoure d'une équipe, notamment du Dr Pierre-Alain Hoffmann, Directeur Scientifique expert reconnu en micro-algues.



C’est à ce moment-là qu’il découvre l'Aphanizomenon flos-aquae, une espèce rare et prometteuse, qui n'est aujourd'hui récoltée que dans un site unique aux Etats-Unis, le lac Klamath dans l’Oregon. Il relève le défi de la produire en Occitanie, pour la toute première fois en conditions contrôlées et la baptise Pastel d'Eau.



Parmi les produits développés par ce jeune labo, Kyanos Brain, un extrait liquide de Pastel d’eau - Aphanizomenon flos-aquae. Il voit le jour après plusieurs années de recherches, par le biais d’un procédé breveté de cyclotrophie, utilisant la symbiose des micro-organismes et capable d’optimiser les effets cognitifs sur l’humeur et la concentration.



Étudié par un laboratoire indépendant issu du CNRS, Synaxys, Kyanos Brain stimule l’activité neuronale de 10% sur des modèles de neurones humains, tout en respectant la neuro-modulation, et sans causer d’hyperactivité. Sans compter qu’il contribue également à une meilleure récupération et endurance physique.



Déjà deux produits sont en vente sur leur site internet : Kyanos Blue, un extrait de spiruline, complément aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires et Kyanos Brain, issu du Pastel d’Eau.









Dans la même rubrique : < > Tena Silhouette noir : culotte absorbante, comme un vrai sous-vêtement ! Objectif 10 ans de moins : l'émission anti-âge de Cristina Cordula