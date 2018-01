Article publié le 03/01/2018 à 01:00 | Lu 411 fois Korian : deux chartes d'engagement LGBT avec l'association l'Autre Cercle Le groupe français de maisons de retraite Korian vient d’annoncer la signature de deux chartes d’engagements Lesbienne, Gay, Bi, Trans (LGBT) -une première dans l’univers des maisons de retraite- avec le soutien de l’association l’Autre Cercle.





Une première dans l’univers des maisons de retraite, alors même que cela fait déjà quelques années que des tentatives de structures réservées



Selon le communiqué du groupe, la signature de ces chartes donnera lieu en 2018 à la mise en place d’un plan d’actions en lien avec l’expertise de l’Autre Cercle. Au programme ? Formation auprès des managers et sensibilisation des équipes... Dans une volonté de respect de l’autre et de refus de toute discrimination, une cellule d’écoute accessible à tous les collaborateurs est d’ores et déjà en place afin de répondre aux éventuelles questions.



Pour Sophie Boissard, du groupe Korian : « Les engagements que nous prenons aujourd’hui en faveur de l’inclusion des personnes LGBT trouvent naturellement leur place dans notre approche en tant qu’acteur de soin. Ils s’inscrivent dans la droite ligne de notre démarche en faveur du « Positive Care », c’est-à-dire l’accompagnement humain et respectueux des personnes, quels que soient leurs différences et leur état de santé ».



Et de poursuivre : « pour le bien-être de nos patients, de nos résidents, de leurs familles et de nos collaborateurs, nous nous devons de réunir toutes les conditions pour leur garantir un environnement inclusif, respectueux de toutes les formes de diversité. Avec la signature de ces chartes, je suis fière que Korian ouvre la voie aux autres entreprises du secteur ».



